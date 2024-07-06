06 июля 2024

Челябинские волонтеры объявили всеобщий сбор на поиски больного ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Штаб поисковиков. Липчинское, поиски пропавших людей, поиски детей
Пропавшего ребенка не могут найти уже вторые сутки (фото из архива) Фото:

Челябинские волонтеры объявили всеобщий сбор на поиски больного ребенка, 14-летнего Арслана, страдающего ДЦП. Мальчик пропал в поселке Бектыш Еткульского района 6 июля.

«Сутки не прекращается поиск пропавшего ребенка — он нуждается в медицинской помощи. На текущий момент Арслан не найден, дорог каждый час. Мы просим всех желающих присоединиться к поиску», — пишут волонтеры в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Представители «ЛизаАлерт» отмечают, что в поиске Арслана задействованы полиция, спасательные службы и ПСО «ЛизаАлерт». В штаб поисковиков также требуется еда, вода, фонари и зарядные устройства.

Ранее URA.RU сообщало особые приметы мальчика: рост 152 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Подросток был одет в фиолетовую рубашку, черную футболку и джинсы и серые сандалии.

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Челябинские волонтеры объявили всеобщий сбор на поиски больного ребенка, 14-летнего Арслана, страдающего ДЦП. Мальчик пропал в поселке Бектыш Еткульского района 6 июля. «Сутки не прекращается поиск пропавшего ребенка — он нуждается в медицинской помощи. На текущий момент Арслан не найден, дорог каждый час. Мы просим всех желающих присоединиться к поиску», — пишут волонтеры в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте». Представители «ЛизаАлерт» отмечают, что в поиске Арслана задействованы полиция, спасательные службы и ПСО «ЛизаАлерт». В штаб поисковиков также требуется еда, вода, фонари и зарядные устройства. Ранее URA.RU сообщало особые приметы мальчика: рост 152 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Подросток был одет в фиолетовую рубашку, черную футболку и джинсы и серые сандалии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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