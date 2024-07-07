«Иначе бы у меня не было квартиры в Москве»: Шаляпин объяснил, почему спит с бабушками

Прохор Шаляпин признался, что спит с женщинами старше себя ради репутации

07 июля 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

Прохор Шаляпин признался, что его музыкальная карьера не сложилась и он вынужден поддерживать скандальную репутацию Фото: Зыков Кирилл /Агентство «Москва» Российский певец Прохор Шаляпин известен своими многочисленными любовными похождениями, в том числе и с возрастными женщинами. В интервью с журналистом Константином Долговым мужчина разоткровенничался и признался, что встречался с женщинами старше себя, чтобы поддерживать специфическую репутацию и участвовать в ток-шоу. Иначе бы он лишился остатков популярности и не смог позволить себе купить квартиру в Москве. «У меня вот эта „петрушка“ [скандальная репутация в связи с любовными похождениями]. Она дает мне деньги, конечно. Я хотя бы не думаю об элементарном, но с другой стороны — ты заложник. Сколько я эфиров просидел на центральных каналах? Мне отводили место, как говорится, прости Господи, у параши с этой желтухой. И я вынужден был там сниматься, потому что иначе бы меня забыли, иначе бы я не заработал, иначе бы у меня не было квартиры в Москве», — рассказал Прохор Шаляпин в интервью, опубликованном на youtube-канале «ШоуДо». Артист также отметил, что изначально видел свою музыкальную карьеру иначе. Однако, по его словам, за ним не оказалось влиятельных людей, которы смогли продвинуть его популярность дальше, продлив ее. Все это и привело к тому, что певец был вынужден строить свою репутацию на романах с женщинами пенсионного возраста, чтобы спастись от забвения, сказал Шаляпин. Ранее мама певца Елена Колесникова откровенно рассказала, как реагирует на всех избранниц сына, которые старше ее самой. Каждая из таких любовниц сильно била по ее нервной системе. Прохор Шаляпин за свою жизнь пережил три развода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский певец Прохор Шаляпин известен своими многочисленными любовными похождениями, в том числе и с возрастными женщинами. В интервью с журналистом Константином Долговым мужчина разоткровенничался и признался, что встречался с женщинами старше себя, чтобы поддерживать специфическую репутацию и участвовать в ток-шоу. Иначе бы он лишился остатков популярности и не смог позволить себе купить квартиру в Москве. «У меня вот эта „петрушка“ [скандальная репутация в связи с любовными похождениями]. Она дает мне деньги, конечно. Я хотя бы не думаю об элементарном, но с другой стороны — ты заложник. Сколько я эфиров просидел на центральных каналах? Мне отводили место, как говорится, прости Господи, у параши с этой желтухой. И я вынужден был там сниматься, потому что иначе бы меня забыли, иначе бы я не заработал, иначе бы у меня не было квартиры в Москве», — рассказал Прохор Шаляпин в интервью, опубликованном на youtube-канале «ШоуДо». Артист также отметил, что изначально видел свою музыкальную карьеру иначе. Однако, по его словам, за ним не оказалось влиятельных людей, которы смогли продвинуть его популярность дальше, продлив ее. Все это и привело к тому, что певец был вынужден строить свою репутацию на романах с женщинами пенсионного возраста, чтобы спастись от забвения, сказал Шаляпин. Ранее мама певца Елена Колесникова откровенно рассказала, как реагирует на всех избранниц сына, которые старше ее самой. Каждая из таких любовниц сильно била по ее нервной системе. Прохор Шаляпин за свою жизнь пережил три развода.