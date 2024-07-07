Названы скрытые признаки алкогольной зависимости, убивающие организм изнутри

Mail Online Health: снижение интереса к сексу является признаком алкоголизма

07 июля 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Алкогольная зависимость влечет нарушения в работе организма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чрезмерное употребление алкоголя несет в себе часто неочевидные и непредсказуемые риски. Алкоголизм может повлечь за собой вечную усталость, нарушение зрения и проблемы с сексом. Подробнее об этих и других последствиях употребления алкоголя рассказали специалисты порталу Mail Online Health. Постоянное чувство усталости Алкоголь перед сном нарушает фазу быстрого сна, самую глубокую из четырех, через которые человек проходит каждую ночь. Именно она отвечает за отдых и восстановление мозга, утверждает в интервью порталу эксперт из Университета Йорка Ян Гамильтон, специализирующийся на зависимостях. После того как человек выпьет, он быстрее засыпает из-за седативного эффекта алкоголя. Однако затем спирт всасывается из желудка в кровь. «Это может привести к тому, что люди будут чаще просыпаться и чувствовать себя более уставшими на следующее утро», — объясняет Доктор Мелисса Олдхэм из Исследовательской группы табака и алкоголя Лондонского университетского колледжа. Алкоголь мешает человеку выспаться и нарушает работу эритроцитов, что приводит к чувству усталости Фото: Илья Московец © URA.RU Длительное употребление алкоголя также ухудшает усвоение витамина В и фолиевой кислоты, которые необходимы для здоровья красных кровяных телец (эритроцитов). Вследствие этого эритроциты теряют свою эффективность и разрушаются и хуже выполняют свои функции: нарушается доставка кислорода, углекислого газа и других веществ, у человека повышается усталость. Снижение сексуального влечения В первое время алкоголь может оказывать усиливающее действие на серотонин, дофамин и тестостерон, которые усиливают сексуальное влечение. Однако со временем общий уровень этих гормонов (а с ним и уровень сексуального влечения) будет снижаться. Эксперты заявляют, что потенциально это может привести к проблемам с оргазмом, с достижением и поддержанием эрекции и даже к долговременной импотенции. Плохое настроение и тревожность Алкоголь нарушает баланс нейромедиаторов и химических посредников в мозге, что приводит к резкому возрастанию уровня тревоги на следующий день после выпивки. Об этом сообщает Лиза Ганн, ведущий специалист по профилактике психического здоровья в Nuffield Health. Тревожность может повысить чрезмерную словоохотливость и «беззаботность» человека во время опьянения, когда он говорит и делает то, чего не сделал бы трезвым. Сожаление о содеянном или отсутствие воспоминаний из-за потери памяти также повышают тревожность. К этому следует добавить уже упомянутое снижение уровня серотонина и дофамина, которое может привести к возникновению и развитию депрессии и тревоги. Алкоголь может вызвать депрессию и тревогу Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Проблемы со зрением Головокружение, затуманенное зрение или даже двоение в глазах — обычные временные последствия употребления алкоголя. Но Стивен Ханнан, директор по клиническим услугам Optical Express, говорит, что длительное употребление может привести также к покраснению глаз, зуду, раздражению или дискомфорту, нарушению зрения. Злоупотребление спиртом, по его словам, могут необратимо повредить зрительные нервы в глазах человека. А исследования связали алкоголизм с повышенным риском развития дегенерации желтого пятна (центральная часть зрения, которая помогает видеть мелкие детали) и оптической нейропатии, когда нарушается приток крови к зрительному нерву глаза. Изменения в менструальном цикле Исследования показывают, что этанол, содержащийся в алкоголе, может нарушать взаимодействие гипофиза с гипоталамусом и яичниками, а также секрецию гормонов, которые являются частью гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси. Все это может повлиять на созревание фолликулов яичников и запуск овуляции, что приводит к гормональным и физиологическим изменениям, которые могут вызвать нарушения менструального цикла. Проблемы с фертильностью Употребление алкоголя вредно не только во время самой беременности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Употребление алкоголя вызывает дисбаланс гормонов, контролирующих репродуктивную функцию, и даже небольшие дозы могут повлиять на месячные женщины и снизить шансы на зачатие. Датское исследование показало, что употребление от одного до пяти алкогольных напитков в неделю может снизить шансы женщины на зачатие, а 10 и более снижают вероятность зачатия еще больше. Избыток алкоголя снижает выработку тестостерона у мужчин, а также нарушает работу других гормонов, что, в свою очередь, снижает количество и качество вырабатываемой спермы. У женщин алкоголь нарушает овуляцию и имплантацию оплодотворенной яйцеклетки. Высокое кровяное давление Чрезмерное употребление алкоголя также может привести к сужению кровеносных сосудов. Из-за этого сердце начинает работать усерднее, чтобы разносить кровь по телу. Повышается кровяное давление. Высокое кровяное давление (гипертония) создают дополнительные нагрузки на органы, что увеличивает риск сердечных приступов, инсультов, слабоумия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чрезмерное употребление алкоголя несет в себе часто неочевидные и непредсказуемые риски. Алкоголизм может повлечь за собой вечную усталость, нарушение зрения и проблемы с сексом. Подробнее об этих и других последствиях употребления алкоголя рассказали специалисты порталу Mail Online Health. Алкоголь перед сном нарушает фазу быстрого сна, самую глубокую из четырех, через которые человек проходит каждую ночь. Именно она отвечает за отдых и восстановление мозга, утверждает в интервью порталу эксперт из Университета Йорка Ян Гамильтон, специализирующийся на зависимостях. После того как человек выпьет, он быстрее засыпает из-за седативного эффекта алкоголя. Однако затем спирт всасывается из желудка в кровь. «Это может привести к тому, что люди будут чаще просыпаться и чувствовать себя более уставшими на следующее утро», — объясняет Доктор Мелисса Олдхэм из Исследовательской группы табака и алкоголя Лондонского университетского колледжа. Длительное употребление алкоголя также ухудшает усвоение витамина В и фолиевой кислоты, которые необходимы для здоровья красных кровяных телец (эритроцитов). Вследствие этого эритроциты теряют свою эффективность и разрушаются и хуже выполняют свои функции: нарушается доставка кислорода, углекислого газа и других веществ, у человека повышается усталость. В первое время алкоголь может оказывать усиливающее действие на серотонин, дофамин и тестостерон, которые усиливают сексуальное влечение. Однако со временем общий уровень этих гормонов (а с ним и уровень сексуального влечения) будет снижаться. Эксперты заявляют, что потенциально это может привести к проблемам с оргазмом, с достижением и поддержанием эрекции и даже к долговременной импотенции. Алкоголь нарушает баланс нейромедиаторов и химических посредников в мозге, что приводит к резкому возрастанию уровня тревоги на следующий день после выпивки. Об этом сообщает Лиза Ганн, ведущий специалист по профилактике психического здоровья в Nuffield Health. Тревожность может повысить чрезмерную словоохотливость и «беззаботность» человека во время опьянения, когда он говорит и делает то, чего не сделал бы трезвым. Сожаление о содеянном или отсутствие воспоминаний из-за потери памяти также повышают тревожность. К этому следует добавить уже упомянутое снижение уровня серотонина и дофамина, которое может привести к возникновению и развитию депрессии и тревоги. Головокружение, затуманенное зрение или даже двоение в глазах — обычные временные последствия употребления алкоголя. Но Стивен Ханнан, директор по клиническим услугам Optical Express, говорит, что длительное употребление может привести также к покраснению глаз, зуду, раздражению или дискомфорту, нарушению зрения. Злоупотребление спиртом, по его словам, могут необратимо повредить зрительные нервы в глазах человека. А исследования связали алкоголизм с повышенным риском развития дегенерации желтого пятна (центральная часть зрения, которая помогает видеть мелкие детали) и оптической нейропатии, когда нарушается приток крови к зрительному нерву глаза. Исследования показывают, что этанол, содержащийся в алкоголе, может нарушать взаимодействие гипофиза с гипоталамусом и яичниками, а также секрецию гормонов, которые являются частью гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси. Все это может повлиять на созревание фолликулов яичников и запуск овуляции, что приводит к гормональным и физиологическим изменениям, которые могут вызвать нарушения менструального цикла. Употребление алкоголя вызывает дисбаланс гормонов, контролирующих репродуктивную функцию, и даже небольшие дозы могут повлиять на месячные женщины и снизить шансы на зачатие. Датское исследование показало, что употребление от одного до пяти алкогольных напитков в неделю может снизить шансы женщины на зачатие, а 10 и более снижают вероятность зачатия еще больше. Избыток алкоголя снижает выработку тестостерона у мужчин, а также нарушает работу других гормонов, что, в свою очередь, снижает количество и качество вырабатываемой спермы. У женщин алкоголь нарушает овуляцию и имплантацию оплодотворенной яйцеклетки. Чрезмерное употребление алкоголя также может привести к сужению кровеносных сосудов. Из-за этого сердце начинает работать усерднее, чтобы разносить кровь по телу. Повышается кровяное давление. Высокое кровяное давление (гипертония) создают дополнительные нагрузки на органы, что увеличивает риск сердечных приступов, инсультов, слабоумия.