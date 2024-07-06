06 июля 2024
05 июля 2024

Жители ХМАО жалуются на долгое ожидание городских автобусов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, автобусная остановка, общественный транспорт
Жителям приходится ждать транспорт больше получаса Фото:

Жители Урая (ХМАО) рассказали, что по полчаса и больше ждут общественный транспорт. Югорчане просят врио главы региона Руслана Кухарука исправить эту ситуацию. Об этом URA.RU рассказал местный житель.

«В Урае жители жалуются на отсутствие автобусов. Ждут час с лишним, всего две машины на весь маршрут», — рассказал житель города. Он дополнил, что приходится ждать транспорт на жаре.

В своем видеообращении он показал остановку, с которой не могут уехать несколько жителей. Мужчина надеется, что глава региона поймет их проблему и поможет с ней разобраться. Маршрут 1 (центральный маршрут в Урае — прим. URA.RU) едет от аэропорта по улице Ленина и до электросетей.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города. Ответ ожидается.

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Жители Урая (ХМАО) рассказали, что по полчаса и больше ждут общественный транспорт. Югорчане просят врио главы региона Руслана Кухарука исправить эту ситуацию. Об этом URA.RU рассказал местный житель. «В Урае жители жалуются на отсутствие автобусов. Ждут час с лишним, всего две машины на весь маршрут», — рассказал житель города. Он дополнил, что приходится ждать транспорт на жаре. В своем видеообращении он показал остановку, с которой не могут уехать несколько жителей. Мужчина надеется, что глава региона поймет их проблему и поможет с ней разобраться. Маршрут 1 (центральный маршрут в Урае — прим. URA.RU) едет от аэропорта по улице Ленина и до электросетей. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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