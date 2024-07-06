Жители ХМАО жалуются на долгое ожидание городских автобусов. Видео

07 июля 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Жителям приходится ждать транспорт больше получаса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Урая (ХМАО) рассказали, что по полчаса и больше ждут общественный транспорт. Югорчане просят врио главы региона Руслана Кухарука исправить эту ситуацию. Об этом URA.RU рассказал местный житель. «В Урае жители жалуются на отсутствие автобусов. Ждут час с лишним, всего две машины на весь маршрут», — рассказал житель города. Он дополнил, что приходится ждать транспорт на жаре. В своем видеообращении он показал остановку, с которой не могут уехать несколько жителей. Мужчина надеется, что глава региона поймет их проблему и поможет с ней разобраться. Маршрут 1 (центральный маршрут в Урае — прим. URA.RU) едет от аэропорта по улице Ленина и до электросетей. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Урая (ХМАО) рассказали, что по полчаса и больше ждут общественный транспорт. Югорчане просят врио главы региона Руслана Кухарука исправить эту ситуацию. Об этом URA.RU рассказал местный житель. «В Урае жители жалуются на отсутствие автобусов. Ждут час с лишним, всего две машины на весь маршрут», — рассказал житель города. Он дополнил, что приходится ждать транспорт на жаре. В своем видеообращении он показал остановку, с которой не могут уехать несколько жителей. Мужчина надеется, что глава региона поймет их проблему и поможет с ней разобраться. Маршрут 1 (центральный маршрут в Урае — прим. URA.RU) едет от аэропорта по улице Ленина и до электросетей. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города. Ответ ожидается.