Жители Урая (ХМАО) рассказали, что по полчаса и больше ждут общественный транспорт. Югорчане просят врио главы региона Руслана Кухарука исправить эту ситуацию. Об этом URA.RU рассказал местный житель.
«В Урае жители жалуются на отсутствие автобусов. Ждут час с лишним, всего две машины на весь маршрут», — рассказал житель города. Он дополнил, что приходится ждать транспорт на жаре.
В своем видеообращении он показал остановку, с которой не могут уехать несколько жителей. Мужчина надеется, что глава региона поймет их проблему и поможет с ней разобраться. Маршрут 1 (центральный маршрут в Урае — прим. URA.RU) едет от аэропорта по улице Ленина и до электросетей.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города. Ответ ожидается.
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