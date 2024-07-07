«В основном возникает у красивых женщин»: отец Жанны Фриске назвал «причину» рака мозга у певицы

Отец Жанны Фриске, Владимир Фриске, поделился своими размышлениями о причинах рака мозга, от которого умерла его дочь. Он выразил мнение, что это заболевание чаще всего поражает молодых и красивых женщин.
«Я недавно прочитал, что рак мозга в основном бывает у красивых, молодых женщин. Ни одного случая не было зафиксировано, чтобы взрослые и обыкновенные женщины заболели», — сказал Фриске в итервью МК.RU. Он также упомянул других знаменитостей, столкнувшихся с аналогичным диагнозом, и фильм «Ночной дозор», после участия в котором у нескольких актеров был обнаружен рак мозга.
По словам отца певицы, шансов на спасение Жанны не было. Врач в Майами сообщил ему, что рак мозга неизлечим, и если человек выжил, то, скорее всего, диагноз был поставлен неверно. Владимир Фриске отметил, что его дочь не имела предвестников болезни и была полна планов на будущее.
Жанна Фриске ушла из жизни после двух лет борьбы с раком мозга. Она была известной российской певицей и актрисой, популярность которой не угасла даже после трагической кончины. 8 июля певице могло исполниться 50 лет.
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