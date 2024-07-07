Мэр Екатеринбурга собрал элиту на закрытую вечеринку — с главными красотками и Niletto. Фото, видео

Истеблишмент отметил старт «Иннопрома» на закрытой вечеринке с Niletto

08 июля 2024 в 01:56 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов инициировал подобные приемы в 2022-м Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета «Иннопром — 2024» Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поменял формат своих «иннопромовских» приемов, устраиваемых для ограниченного круга политиков, силовиков и бизнесменов. Собирая их в третий раз, вместе со своим замом Мариной Фадеевой решил добавить событийности, наполнить тусовку идеологией. Для этого позвали финалисток «Мисс Екатеринбург», хитового певца Niletto, а конферанс доверили звезде «Уральских (!) пельменей» Роману Постовалову, передает корреспондент URA.RU. Такие приемы — за внебюджетные средства — Алексей Орлов запустил в 2022-м. Для него это, во-первых, важный элемент позиционирования внутри элиты, во-вторых, возможность прорекламировать город и его возможности статусным иностранцам (региональный минВЭС стабильно пользуется выделенной квотой). Первые два приема проходили на любимой концертной площадке мэра — Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже». После второго, в 2023 году (так же в «нулевой» день «Иннопрома»), стало ясно: нужно что-то менять — иначе дальше будет неинтересно. Так у приема-2024 впервые появилась магистральная тема — «Екатеринбург зажигает звезды». Локацию сменили на «Домну» — креативное пространство в самом центре города, на ул. Вайнера. Там поспешили доделать ремонт. Хедлайнеров выбирали по двум критериям: звездность в масштабах страны и принадлежность к уральской столице. Так в сценарии и появились Niletto, лидер чартов, и Постовалов, который, хоть и курганец, с Екатеринбургом ассоциируется прочно — через известное на всю Россию творческое объединение. Развлекал гостей Роман Постовалов, его Алексей Орлов представил необычно Фото: Денис Аллаяров © URA.RU Даже пригласительные оформили по-особенному — в виде черных кожаных браслетов от местных мастеров с надписью «Екат». Такие за последние недели получил 301 человек (городу скоро исполнится 301 год). Это заместители губернатора, министры, начальники областных департаментов, вице-мэры и другие чиновники администрации, депутаты гордумы (в том числе спикер Анна Гурарий) и заксобрания, все крупнейшие застройщики, а также уважаемые бизнесмены из других сфер. Многие были с женами. Приветствовать всех их Орлов вышел ровно в назначенное время — 19:00. Он вспомнил, что в 2022-м, когда был первый прием, сомневался, «полюбится» ли такой формат. «Ну вот по отзывам — полюбился», — констатировал Орлов. «Почему такая тема сегодня („Екатеринбург зажигает звезды“ — прим. ред.)? Потому, что здесь собрались звезды политики, бизнеса, искусства, спорта, журналистики, потому, что в Екатеринбурге много очень ярких и талантливых людей, многие из которых находятся сегодня здесь, в этом зале», — задобрил публику он. И представил Постовалова: «Итак, выпускник уральского юридического института МВД России, старший лейтенант милиции в отставке, а ныне актер, шоумен». Вышедший на сцену Постовалов удивился, насколько Орлов погружен. «Сейчас пойдут слухи: кто такой Постовалов, если на разогреве у него был глава города?» Все посмеялись. И практически сразу Постовалов предложил гостям пойти тестировать новый зал «Домны». Там во мраке их ждали 16 молодых красоток, недавно прошедших отбор на «Мисс Екатеринбург». Им предстояло дефилировать в одежде от екатеринбургских брендов. Это первое испытание в рамках конкурса. Подчеркивая уникальность показа, Постовалов отметил: «Вы видите их [девушек] первыми». Чуть позже подошел глава региона Евгений Куйвашев, который весь день встречал иностранные делегации. И сразу проследовал в VIP-комнату с накрытыми столами (кстати, и там, и в общей зоне кухня была уральская). У входа стояли не только уже всем известные охранники губернатора, но и телохранители промышленника Дмитрия Пумпянского, который пришел вместе с главой ГК «Синара» Михаилом Ходоровским. В статусной компании также находились митрополит Евгений (Кульберг), совладелец «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, вице-губернатор Олег Чемезов (оба — с женами), спикер заксобрания Людмила Бабушкина, ее вездесущий (когда речь идет про мероприятия с участием губернатора) заместитель Армен Карапетян, советник Орлова Алексей Кисляков, главный федеральный инспектор по региону, экс-начальник областного СК Михаил Богинский (с женой). В разное время на протяжении вечера в «випку» также заглядывали руководитель уральского управления ФСО Николай Рябко, гендиректор СУМЗ Багир Абдулазизов, начальник свердловского «Сбера» Владислав Шиленко. Niletto вышел на сцену «черного» зала. Куйвашев и Орлов разместились за столиком прямо у танцпола. Он пустовал. И Niletto призвал кого-нибудь из желающих выйти к нему и в микрофон подозвать всех поближе (чтобы заполнить пространство). В этот момент Армен Карапетян, вероятно, впервые пожалел, что оказался так близко к первому лицу: Куйвашев взял его за руку и, смеясь, попытался вытащить из толпы. Но не удалось — уж слишком засмущался колоритный парламентарий. Спустя пару минут к губернатору подкрался бывший вице-премьер, ныне бизнесмен и галерист Олег Гусев и, видимо, задал какой-то рабочий вопрос. Куйвашев стал ему что-то объяснять, перекрикивая Niletto и активно жестикулируя. А вскоре ретировался. Niletto выступал дольше часа. Его сменил коллектив из Узбекистана Sado. Его Орлов присмотрел недавно, когда ездил на «Иннопром» в Ташкент. И объяснил, что выступление Sado в Екатеринбурге — «мостик» между двумя городами выставки. Под Sado танцевали даже те, кто по разным причинам в статике слушал Niletto. Включая Алексея Орлова. Завершала вечер группа Sado Фото: Денис Аллаяров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поменял формат своих «иннопромовских» приемов, устраиваемых для ограниченного круга политиков, силовиков и бизнесменов. Собирая их в третий раз, вместе со своим замом Мариной Фадеевой решил добавить событийности, наполнить тусовку идеологией. Для этого позвали финалисток «Мисс Екатеринбург», хитового певца Niletto, а конферанс доверили звезде «Уральских (!) пельменей» Роману Постовалову, передает корреспондент URA.RU. Такие приемы — за внебюджетные средства — Алексей Орлов запустил в 2022-м. Для него это, во-первых, важный элемент позиционирования внутри элиты, во-вторых, возможность прорекламировать город и его возможности статусным иностранцам (региональный минВЭС стабильно пользуется выделенной квотой). Первые два приема проходили на любимой концертной площадке мэра — Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже». После второго, в 2023 году (так же в «нулевой» день «Иннопрома»), стало ясно: нужно что-то менять — иначе дальше будет неинтересно. Так у приема-2024 впервые появилась магистральная тема — «Екатеринбург зажигает звезды». Локацию сменили на «Домну» — креативное пространство в самом центре города, на ул. Вайнера. Там поспешили доделать ремонт. Хедлайнеров выбирали по двум критериям: звездность в масштабах страны и принадлежность к уральской столице. Так в сценарии и появились Niletto, лидер чартов, и Постовалов, который, хоть и курганец, с Екатеринбургом ассоциируется прочно — через известное на всю Россию творческое объединение. Даже пригласительные оформили по-особенному — в виде черных кожаных браслетов от местных мастеров с надписью «Екат». Такие за последние недели получил 301 человек (городу скоро исполнится 301 год). Это заместители губернатора, министры, начальники областных департаментов, вице-мэры и другие чиновники администрации, депутаты гордумы (в том числе спикер Анна Гурарий) и заксобрания, все крупнейшие застройщики, а также уважаемые бизнесмены из других сфер. Многие были с женами. Приветствовать всех их Орлов вышел ровно в назначенное время — 19:00. Он вспомнил, что в 2022-м, когда был первый прием, сомневался, «полюбится» ли такой формат. «Ну вот по отзывам — полюбился», — констатировал Орлов. «Почему такая тема сегодня („Екатеринбург зажигает звезды“ — прим. ред.)? Потому, что здесь собрались звезды политики, бизнеса, искусства, спорта, журналистики, потому, что в Екатеринбурге много очень ярких и талантливых людей, многие из которых находятся сегодня здесь, в этом зале», — задобрил публику он. И представил Постовалова: «Итак, выпускник уральского юридического института МВД России, старший лейтенант милиции в отставке, а ныне актер, шоумен». Вышедший на сцену Постовалов удивился, насколько Орлов погружен. «Сейчас пойдут слухи: кто такой Постовалов, если на разогреве у него был глава города?» Все посмеялись. И практически сразу Постовалов предложил гостям пойти тестировать новый зал «Домны». Там во мраке их ждали 16 молодых красоток, недавно прошедших отбор на «Мисс Екатеринбург». Им предстояло дефилировать в одежде от екатеринбургских брендов. Это первое испытание в рамках конкурса. Подчеркивая уникальность показа, Постовалов отметил: «Вы видите их [девушек] первыми». Чуть позже подошел глава региона Евгений Куйвашев, который весь день встречал иностранные делегации. И сразу проследовал в VIP-комнату с накрытыми столами (кстати, и там, и в общей зоне кухня была уральская). У входа стояли не только уже всем известные охранники губернатора, но и телохранители промышленника Дмитрия Пумпянского, который пришел вместе с главой ГК «Синара» Михаилом Ходоровским. В статусной компании также находились митрополит Евгений (Кульберг), совладелец «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, вице-губернатор Олег Чемезов (оба — с женами), спикер заксобрания Людмила Бабушкина, ее вездесущий (когда речь идет про мероприятия с участием губернатора) заместитель Армен Карапетян, советник Орлова Алексей Кисляков, главный федеральный инспектор по региону, экс-начальник областного СК Михаил Богинский (с женой). В разное время на протяжении вечера в «випку» также заглядывали руководитель уральского управления ФСО Николай Рябко, гендиректор СУМЗ Багир Абдулазизов, начальник свердловского «Сбера» Владислав Шиленко. Niletto вышел на сцену «черного» зала. Куйвашев и Орлов разместились за столиком прямо у танцпола. Он пустовал. И Niletto призвал кого-нибудь из желающих выйти к нему и в микрофон подозвать всех поближе (чтобы заполнить пространство). В этот момент Армен Карапетян, вероятно, впервые пожалел, что оказался так близко к первому лицу: Куйвашев взял его за руку и, смеясь, попытался вытащить из толпы. Но не удалось — уж слишком засмущался колоритный парламентарий. Спустя пару минут к губернатору подкрался бывший вице-премьер, ныне бизнесмен и галерист Олег Гусев и, видимо, задал какой-то рабочий вопрос. Куйвашев стал ему что-то объяснять, перекрикивая Niletto и активно жестикулируя. А вскоре ретировался. Niletto выступал дольше часа. Его сменил коллектив из Узбекистана Sado. Его Орлов присмотрел недавно, когда ездил на «Иннопром» в Ташкент. И объяснил, что выступление Sado в Екатеринбурге — «мостик» между двумя городами выставки. Под Sado танцевали даже те, кто по разным причинам в статике слушал Niletto. Включая Алексея Орлова.