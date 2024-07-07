07 июля 2024
06 июля 2024

Над Пермью заметили редкое атмосферное явление. Фото

В небе над Пермью появились серебристые облака
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Серебристые облака можно увидеть только в глубоких сумерках (архивное фото)
Серебристые облака можно увидеть только в глубоких сумерках (архивное фото) Фото:

В небе над Пермью появилось редкое атмосферное явление — яркие серебристые облака. Такую фотографию вечером 7 июля опубликовал telegram-канал «Мой город — Пермь!».

«Серебристые облака в Перми в июле», — сказано в тексте. Такие облака можно увидеть только в глубоких сумерках, сразу после заката или перед восходом Солнца.

Возникают они на высоте 76—85 километров над поверхностью Земли. Они появляются только летом.

Жители Перми заметили серебристые облака
Жители Перми заметили серебристые облака
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В небе над Пермью появилось редкое атмосферное явление — яркие серебристые облака. Такую фотографию вечером 7 июля опубликовал telegram-канал «Мой город — Пермь!». «Серебристые облака в Перми в июле», — сказано в тексте. Такие облака можно увидеть только в глубоких сумерках, сразу после заката или перед восходом Солнца. Возникают они на высоте 76—85 километров над поверхностью Земли. Они появляются только летом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...