Серебристые облака можно увидеть только в глубоких сумерках (архивное фото)
В небе над Пермью появилось редкое атмосферное явление — яркие серебристые облака. Такую фотографию вечером 7 июля опубликовал telegram-канал «Мой город — Пермь!».
«Серебристые облака в Перми в июле», — сказано в тексте. Такие облака можно увидеть только в глубоких сумерках, сразу после заката или перед восходом Солнца.
Возникают они на высоте 76—85 километров над поверхностью Земли. Они появляются только летом.
Жители Перми заметили серебристые облака
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