Орбан и Си Цзиньпин встретились в Пекине

Виктор Орбан (на фото) прибыл в Пекин для встречи с Си Цзиньпином
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и китайский лидер КНР Си Цзиньпин встретились в Пекине. Об этом сообщили на Центральном телевидении Китая.
«Председатель КНР Си Цзиньпин в первой половине дня 8 июля встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине», —
До визита в Китай Орбан посетил Россию для встречи с президентом страны Владимиром Путиным. Лидеры обсуждали украинский конфликт и его урегулирование.
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