Орбан и Си Цзиньпин встретились в Пекине

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Виктор Орбан (на фото) прибыл в Пекин для встречи с Си Цзиньпином Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и китайский лидер КНР Си Цзиньпин встретились в Пекине. Об этом сообщили на Центральном телевидении Китая.

«Председатель КНР Си Цзиньпин в первой половине дня 8 июля встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине», — говорится в сообщении. О визите венгерского премьера сообщалось днем ранее.

До визита в Китай Орбан посетил Россию для встречи с президентом страны Владимиром Путиным. Лидеры обсуждали украинский конфликт и его урегулирование.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и китайский лидер КНР Си Цзиньпин встретились в Пекине. Об этом сообщили на Центральном телевидении Китая. «Председатель КНР Си Цзиньпин в первой половине дня 8 июля встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине», — говорится в сообщении. О визите венгерского премьера сообщалось днем ранее. До визита в Китай Орбан посетил Россию для встречи с президентом страны Владимиром Путиным. Лидеры обсуждали украинский конфликт и его урегулирование.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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