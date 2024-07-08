Орбан и Си Цзиньпин встретились в Пекине

08 июля 2024 в 08:17 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан (на фото) прибыл в Пекин для встречи с Си Цзиньпином Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и китайский лидер КНР Си Цзиньпин встретились в Пекине. Об этом сообщили на Центральном телевидении Китая. «Председатель КНР Си Цзиньпин в первой половине дня 8 июля встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине», — говорится в сообщении. О визите венгерского премьера сообщалось днем ранее. До визита в Китай Орбан посетил Россию для встречи с президентом страны Владимиром Путиным. Лидеры обсуждали украинский конфликт и его урегулирование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и китайский лидер КНР Си Цзиньпин встретились в Пекине. Об этом сообщили на Центральном телевидении Китая. «Председатель КНР Си Цзиньпин в первой половине дня 8 июля встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине», — говорится в сообщении. О визите венгерского премьера сообщалось днем ранее. До визита в Китай Орбан посетил Россию для встречи с президентом страны Владимиром Путиным. Лидеры обсуждали украинский конфликт и его урегулирование.