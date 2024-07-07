07 июля 2024
06 июля 2024

Экс-глава Осинского района Лузянин ушел из мэрии Добрянки

© Служба новостей «URA.RU»
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Лузянин работал в мэрии Добрянки с 2021 года
Лузянин работал в мэрии Добрянки с 2021 года Фото:

Заместитель главы Добрянского городского округа Яков Лузянин, который ранее руководил Осинским районом, оставил свой пост. Он закончил работать 1 июля.

«Бывший заместитель главы Добрянского округа по ЖКХ Яков Лузянин покинул пост по собственному желанию», — пишет «Комсомольская правда Пермь» со ссылкой на администрацию округа. Уточняется, что Лузянин работал в администрации Добрянки с 2021 года.

По данным сайта администрации городского округа, заместителем главы по ЖКХ стал Алексей Симанов. До этого он более 15 лет возглавлял МКУ «Добрянское имущественное казначейство».

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Заместитель главы Добрянского городского округа Яков Лузянин, который ранее руководил Осинским районом, оставил свой пост. Он закончил работать 1 июля. «Бывший заместитель главы Добрянского округа по ЖКХ Яков Лузянин покинул пост по собственному желанию», — пишет «Комсомольская правда Пермь» со ссылкой на администрацию округа. Уточняется, что Лузянин работал в администрации Добрянки с 2021 года. По данным сайта администрации городского округа, заместителем главы по ЖКХ стал Алексей Симанов. До этого он более 15 лет возглавлял МКУ «Добрянское имущественное казначейство».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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