В Тюмени в экопарке перевернулся электротрицикл с пятилетним ребенком

ДТП произошло вечером 7 июля
В Тюмени в районе экопарка «Затюменский» перевернулся электротрицикл, в момент аварии в транспорте находилась пятилетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Двигаясь по велодорожке, 44-летний водитель (отец девочки — прим. ред.) не справился с управлением, электротрицикл опрокинулся. В результате аварии отец получил травму ноги, а его 5-летняя дочь травму головы», — сообщили в пресс-службе.
ДТП произошло вечером 7 июля. Известно, что девочка сидела в детском сидении. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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