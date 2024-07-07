07 июля 2024

В Тюмени в экопарке перевернулся электротрицикл с пятилетним ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП произошло вечером 7 июля
ДТП произошло вечером 7 июля Фото:

В Тюмени в районе экопарка «Затюменский» перевернулся электротрицикл, в момент аварии в транспорте находилась пятилетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. 

«Двигаясь по велодорожке, 44-летний водитель (отец девочки — прим. ред.) не справился с управлением, электротрицикл опрокинулся. В результате аварии отец получил травму ноги, а его 5-летняя дочь травму головы», — сообщили в пресс-службе.

ДТП произошло вечером 7 июля. Известно, что девочка сидела в детском сидении. Обстоятельства аварии устанавливаются. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в районе экопарка «Затюменский» перевернулся электротрицикл, в момент аварии в транспорте находилась пятилетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.  «Двигаясь по велодорожке, 44-летний водитель (отец девочки — прим. ред.) не справился с управлением, электротрицикл опрокинулся. В результате аварии отец получил травму ноги, а его 5-летняя дочь травму головы», — сообщили в пресс-службе. ДТП произошло вечером 7 июля. Известно, что девочка сидела в детском сидении. Обстоятельства аварии устанавливаются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...