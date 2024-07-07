В селе Веселовка (Златоуст) Челябинской области 13 июля состоится пятый Славянский фестиваль сельского экотуризма «АГНЕРУ». На мероприятии запланированы ярмарки и мастер-классы, а также открытие музея «Веселовские истории», сообщили в соцсетях фестиваля.
«Меньше двух недель осталось до Юбилейного V Славянского фестиваля сельского экотуризма „АГНЕРУ. Открытие фестиваля состоится 13 июля на площадке Первой школы экотуризма ‚Весёлая мельница‘. Приглашаем прочувствовать дух славянской культуры и погрузиться в народное творчество“, — сообщили в официальной группе Фестиваля сельского эко-туризма „АГНЕРУ“ в соцсети „ВКонтакте“.
Откроет фестиваль гала-концерт с участием лауреатов фестиваля-конкурса фольклорной уральской песни «Послушайте, как звонко: Уреньга!», а также начнет свою работу ярмарка ремесленников. Следом состоится открытие сельского музея «Веселовские истории», где покажут, как жил древний человек. Также на «АГНЕРУ» презентуют новую экотропу «Здоровье» для людей с ОВЗ. Завершиться вечер круглым столом на тему «Сокровища Уреньги», одним из спикеров которого будет экс-министр образования и науки Челябинской области Владимир Садырин.
Ранее сообщалось, что под Златоустом для туристов воссоздали пещеру первобытного человека. В ней также воссоздали орудия труда, снаряжения, шкуры животным и другие отсылающие в древность предметы. Открытие объекта состоится 13 июля в ходе проведения этнофестиваля «АГНЕРУ».
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