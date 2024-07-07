Меню «Иннопрома» подстроили под арабских гостей: подборка с ценами

Меню международной промышленной выставки «Иннопром» обновили, исключив из него блюда со свининой — в связи с приездом огромной (почти 200 человек) делегации из ОАЭ. Внимание на это обратили корреспонденты URA.RU.
При этом отдельных ресторанов для арабов нет. В меню — курица, рыба, сосиски. Лапша с говядиной продается за 550 рублей, гречневая лапша с морепродуктами — 690 рублей и позиция яичной лапши с курицей — 550 рублей. В шаурму кладут курицу, овощи и соус, приобрести ее можно за 450 рублей.
Для ценителей домашней кухни есть более простые позиции, например, куриные котлеты с отварным картофелем за 490 рублей, картофель с опятами и сметаной по такой же цене. Говяжьи котлеты подают с говяжьей капустой, стоимость аналогичная, 490 рублей.
Меню всех точек дублируется на английском языке. Продавцы с легкостью — также на английском — объясняют посетителям, сколько стоит то или иное блюдо и рассказывают, что входит в состав.
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Меню международной промышленной выставки «Иннопром» обновили, исключив из него блюда со свининой — в связи с приездом огромной (почти 200 человек) делегации из ОАЭ. Внимание на это обратили корреспонденты URA.RU. При этом отдельных ресторанов для арабов нет. В меню — курица, рыба, сосиски. Лапша с говядиной продается за 550 рублей, гречневая лапша с морепродуктами — 690 рублей и позиция яичной лапши с курицей — 550 рублей. В шаурму кладут курицу, овощи и соус, приобрести ее можно за 450 рублей. Для ценителей домашней кухни есть более простые позиции, например, куриные котлеты с отварным картофелем за 490 рублей, картофель с опятами и сметаной по такой же цене. Говяжьи котлеты подают с говяжьей капустой, стоимость аналогичная, 490 рублей. Меню всех точек дублируется на английском языке. Продавцы с легкостью — также на английском — объясняют посетителям, сколько стоит то или иное блюдо и рассказывают, что входит в состав.