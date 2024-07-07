Алиханов на «Иннопроме» обозначил три важных аспекта в сотрудничестве с ОАЭ

08 июля 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

Антон Алихонов заявил о сотрудничестве с ОАЭ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета «Иннопром — 2024» В ближайшее время России и Объединенным Арабским Эмиратам предстоит создать общую платежную систему, проработать новые логистические маршруты и устранить барьеры в торговле. Об этом, выступая на полях промышленной выставки «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, заявил глава Министерства промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, передает корреспондент URA.RU. «Мы с премьер-министром сейчас обсуждали тоже некоторые аспекты, которые нам необходимо будет решить уже в ближайшее время. Это и создание платежной инфраструктуры с использованием национальных валют, одновременно в транспортном секторе вместе с компаниями, которые сейчас прорабатывают новые логистические маршруты в развитии коридора Север-Юг. Здесь очень большую работу еще предстоит проделать с точки зрения создания и инфраструктуры, и раскатки международных транспортно-логистических маршрутов, относительно новых для нас», — заявил Алиханов. Также большое внимание власти уделяют условиям введения взаимной торговли. «Здесь мы рассчитываем на то, что будут устранены в ближайшее время излишние барьеры во взаимной торговле. Надеемся, мы сегодня тоже это обсуждали, заключить в ближайшие месяцы преференциальное торговое соглашение», — добавил министр. ОАЭ выступают партнером «Иннопрома», и это неслучайно — взаимный интерес к укреплению экономических связей только растет. Так, товарооборот между странами за прошлый год составил десять миллиардов долларов, также добавил Алиханов. Все самое важное с «Иннопрома» URA.RU собирает в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ближайшее время России и Объединенным Арабским Эмиратам предстоит создать общую платежную систему, проработать новые логистические маршруты и устранить барьеры в торговле. Об этом, выступая на полях промышленной выставки «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, заявил глава Министерства промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, передает корреспондент URA.RU. «Мы с премьер-министром сейчас обсуждали тоже некоторые аспекты, которые нам необходимо будет решить уже в ближайшее время. Это и создание платежной инфраструктуры с использованием национальных валют, одновременно в транспортном секторе вместе с компаниями, которые сейчас прорабатывают новые логистические маршруты в развитии коридора Север-Юг. Здесь очень большую работу еще предстоит проделать с точки зрения создания и инфраструктуры, и раскатки международных транспортно-логистических маршрутов, относительно новых для нас», — заявил Алиханов. Также большое внимание власти уделяют условиям введения взаимной торговли. «Здесь мы рассчитываем на то, что будут устранены в ближайшее время излишние барьеры во взаимной торговле. Надеемся, мы сегодня тоже это обсуждали, заключить в ближайшие месяцы преференциальное торговое соглашение», — добавил министр. ОАЭ выступают партнером «Иннопрома», и это неслучайно — взаимный интерес к укреплению экономических связей только растет. Так, товарооборот между странами за прошлый год составил десять миллиардов долларов, также добавил Алиханов. Все самое важное с «Иннопрома» URA.RU собирает в онлайн-трансляции.