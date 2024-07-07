Свердловский депутат взял контроль над «Уралбиофармом»

Свердловский депутат Серебренников получил управление над «Уралбиофармом»

08 июля 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

Александр Серебренников получил управление над «Уралбиофармом» (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Росимущество передало управление екатеринбургским фармацевтическим предприятием «Уралбиофарм» депутату заксобрания Свердловской области Александру Серебренникову. Полномочия на руководство заводом были оформлены через доверенность, выданную директором Михаилом Мальцевым, сообщает источник URA.RU. «Да, действительно, на меня оформлена доверенность. За подробностями обращайтесь в Росимущество», — подтвердил Серебренников в беседе с корреспондентом агентства. «Уралбиофарм» обладает богатой историей и является производителем жизненно необходимых лекарств, включая средства для лечения вирусных и простудных заболеваний. Ранее завод принадлежал бизнесмену Малику Гайсину, но в 2023 году предприятие было национализировано по решению суда. Владение акциями перешло к Росимуществу, которое планирует приватизацию завода к 2026 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Росимущество передало управление екатеринбургским фармацевтическим предприятием «Уралбиофарм» депутату заксобрания Свердловской области Александру Серебренникову. Полномочия на руководство заводом были оформлены через доверенность, выданную директором Михаилом Мальцевым, сообщает источник URA.RU. «Да, действительно, на меня оформлена доверенность. За подробностями обращайтесь в Росимущество», — подтвердил Серебренников в беседе с корреспондентом агентства. «Уралбиофарм» обладает богатой историей и является производителем жизненно необходимых лекарств, включая средства для лечения вирусных и простудных заболеваний. Ранее завод принадлежал бизнесмену Малику Гайсину, но в 2023 году предприятие было национализировано по решению суда. Владение акциями перешло к Росимуществу, которое планирует приватизацию завода к 2026 году.