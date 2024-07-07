Свердловские врачи совершили научный прорыв в лечении рака. Фото

Свердловские хирурги научились лечить рак легкого и печени с помощью холода

08 июля 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

Онкологи стали первопроходцами в УрФО в применении криоабляции для борьбы с раком легких и печени (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловские онкологи стали первыми в Уральском федеральном округе, кто освоил передовые аблятивные методики. Такой подход позволяет бороться с раком легкого и печени, минимизируя травматизацию тканей. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Криоабляция длится всего полтора часа и не требует разрезов. Специальный аппликатор, контролируемый ультразвуком или рентгеном, доставляется к опухоли, создавая вокруг нее 'ледяной шар', который уничтожает раковые клетки», — передает слова заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Свердловского областного онкологического диспансера Андрея Тарханова ДИП. Эти инновационные подходы позволяют лечить новообразования различных органов, когда традиционная хирургия невозможна. Уральские онкологи расширили свой арсенал методик, добавив третью аблятивную технологию, успешно используемую специалистами СООД. Они останавливают рост опухолевых клеток, применяя как холод, так и тепло. В частности, радиочастотная и микроволновая абляции, проводимые при температуре до 80 градусов Цельсия, используются для лечения различных онкологических заболеваний, включая поражения печени, почек, легких, костей, щитовидной железы и простаты. Фото: ДИП Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские онкологи стали первыми в Уральском федеральном округе, кто освоил передовые аблятивные методики. Такой подход позволяет бороться с раком легкого и печени, минимизируя травматизацию тканей. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Криоабляция длится всего полтора часа и не требует разрезов. Специальный аппликатор, контролируемый ультразвуком или рентгеном, доставляется к опухоли, создавая вокруг нее 'ледяной шар', который уничтожает раковые клетки», — передает слова заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Свердловского областного онкологического диспансера Андрея Тарханова ДИП. Эти инновационные подходы позволяют лечить новообразования различных органов, когда традиционная хирургия невозможна. Уральские онкологи расширили свой арсенал методик, добавив третью аблятивную технологию, успешно используемую специалистами СООД. Они останавливают рост опухолевых клеток, применяя как холод, так и тепло. В частности, радиочастотная и микроволновая абляции, проводимые при температуре до 80 градусов Цельсия, используются для лечения различных онкологических заболеваний, включая поражения печени, почек, легких, костей, щитовидной железы и простаты.