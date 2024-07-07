Мэру Екатеринбурга показали дорогие иконы на «Иннопроме». Фото

08 июля 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Оклады икон сделаны из драгоценных металлов, жемчуга и камней Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета «Иннопром — 2024» На «Иннопроме» мэру Екатеринбурга Алексею Орлову показали уникальные иконы из драгоценных металлов, жемчуга и камней с образами святой Екатерины. Каждая изготовлена в единственном экземпляре и еще никогда не была показана широкой аудитории, рассказали URA.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины. «Во время обхода выставочного центра международной выставки глава Екатеринбурга особое внимание уделил стенду Фонда святой Екатерины. Директор благотворительной организации Александр Андреев представил главе города редкие иконы святой Екатерины — покровительницы столицы Урала», — пояснили в пресс-службе. Иконы хранятся в частной коллекции мецената и бизнесмена Андрея Симановского. Посмотреть на экспонаты гости «Иннопрома» смогут в течение четырех дней, пока идет промышленная выставка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На «Иннопроме» мэру Екатеринбурга Алексею Орлову показали уникальные иконы из драгоценных металлов, жемчуга и камней с образами святой Екатерины. Каждая изготовлена в единственном экземпляре и еще никогда не была показана широкой аудитории, рассказали URA.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины. «Во время обхода выставочного центра международной выставки глава Екатеринбурга особое внимание уделил стенду Фонда святой Екатерины. Директор благотворительной организации Александр Андреев представил главе города редкие иконы святой Екатерины — покровительницы столицы Урала», — пояснили в пресс-службе. Иконы хранятся в частной коллекции мецената и бизнесмена Андрея Симановского. Посмотреть на экспонаты гости «Иннопрома» смогут в течение четырех дней, пока идет промышленная выставка.