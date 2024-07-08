ТАСС: в Киеве прогремели мощные взрывы

Очевидцы сообщают о взрывах в районе аэропорта Киева и в черте города
Мощные взрывы прогремели в Киеве. Очевидцы сообщают об инциденте в районе аэропорта Жуляны.
«Очень сильный взрыв в районе аэропорта Жуляны, еще было несколько взрывов в самом Киеве», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщения очевидцев. Те отметили, что в небе также видны ракетные взрывы от работы систем противовоздушной обороны.
В последний раз о взрывах в Киеве сообщалось 30 июня. Тогда журналисты также ссылались на очевидцев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.