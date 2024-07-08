ТАСС: в Киеве прогремели мощные взрывы

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Очевидцы сообщают о взрывах в районе аэропорта Киева и в черте города Фото:

Мощные взрывы прогремели в Киеве. Очевидцы сообщают об инциденте в районе аэропорта Жуляны.

«Очень сильный взрыв в районе аэропорта Жуляны, еще было несколько взрывов в самом Киеве», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщения очевидцев. Те отметили, что в небе также видны ракетные взрывы от работы систем противовоздушной обороны.

В последний раз о взрывах в Киеве сообщалось 30 июня. Тогда журналисты также ссылались на очевидцев.

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Мощные взрывы прогремели в Киеве. Очевидцы сообщают об инциденте в районе аэропорта Жуляны. «Очень сильный взрыв в районе аэропорта Жуляны, еще было несколько взрывов в самом Киеве», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщения очевидцев. Те отметили, что в небе также видны ракетные взрывы от работы систем противовоздушной обороны. В последний раз о взрывах в Киеве сообщалось 30 июня. Тогда журналисты также ссылались на очевидцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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