В мире Украина ТАСС: в Киеве прогремели мощные взрывы 08 июля 2024 в 12:46 Размер текста - 17 + Очевидцы сообщают о взрывах в районе аэропорта Киева и в черте города Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Thomas Spencer Мощные взрывы прогремели в Киеве. Очевидцы сообщают об инциденте в районе аэропорта Жуляны. «Очень сильный взрыв в районе аэропорта Жуляны, еще было несколько взрывов в самом Киеве», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщения очевидцев. Те отметили, что в небе также видны ракетные взрывы от работы систем противовоздушной обороны. В последний раз о взрывах в Киеве сообщалось 30 июня. Тогда журналисты также ссылались на очевидцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Мощные взрывы прогремели в Киеве. Очевидцы сообщают об инциденте в районе аэропорта Жуляны. «Очень сильный взрыв в районе аэропорта Жуляны, еще было несколько взрывов в самом Киеве», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщения очевидцев. Те отметили, что в небе также видны ракетные взрывы от работы систем противовоздушной обороны. В последний раз о взрывах в Киеве сообщалось 30 июня. Тогда журналисты также ссылались на очевидцев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям