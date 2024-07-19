«Золотой состав» группы «Сектор Газа» выступит с концертом в ХМАО

Гитарист Владимир Лобанов и вокалистка Татьяна Фатеева из «золотого состава» панк-рок-группы «Сектор Газа» выступят с концертом в Сургуте. Выступление будет посвящено лидеру группы Юрию Клинских, известного как Юрий Хой. Информация об этом размещена на сервисе по продаже билетов.
«Проект представляет непосредственный участник „золотого состава“ группы „Сектор Газа“ гитарист Владимир Лобанов и группа Jawa, при участии вокалистки Татьяны Фатеевой. Юбилейный концерт посвящен бессменному лидеру Юрию Клинских (Хой) и всем музыкантам, принимавшим участие в проекте», — говорится в афише.
В Сургуте также выступит с концертом звезда российской эстрады Лариса Долина. А в Нижневартовск с гастролями приедет певица и вдова легендарного шансонье Ирина Круг.
Ранее URA.RU сообщало о предстоящем концерте рок-группы «Сурганова и оркестр» в Сургуте. Выступление пройдет в рамках юбилейного тура.
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