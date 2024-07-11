Марочко: украинские мобилизованные заключенные прибыли под Харьков

11 июля 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

Украинские мобилизованные заключенные прибыли под Харьков Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харьковскую область Украины прибыли мобилизованные украинские граждане из числа заключенных. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В город Харьков прибыло несколько рот украинских боевиков, которые были призваны на воинскую службу из мест заключения», — заявил Марочко, передает РИА Новости. Он также добавил, что пока нет информации об их отправке на линию боевых столкновений, но предполагается, что это произойдет в ближайшее время. По словам эксперта, амнистированные заключенные находятся под строгим надзором и проходят необходимую подготовку. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал законопроекты, согласно которым на Украине на 90 дней продлевается мобилизация. Также он продлил военное положение в стране до 11 августа. 8 мая Верховная рада Украины разрешила отправлять в ряды ВСУ некоторые категории заключенных, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Харьковскую область Украины прибыли мобилизованные украинские граждане из числа заключенных. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В город Харьков прибыло несколько рот украинских боевиков, которые были призваны на воинскую службу из мест заключения», — заявил Марочко, передает РИА Новости. Он также добавил, что пока нет информации об их отправке на линию боевых столкновений, но предполагается, что это произойдет в ближайшее время. По словам эксперта, амнистированные заключенные находятся под строгим надзором и проходят необходимую подготовку. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал законопроекты, согласно которым на Украине на 90 дней продлевается мобилизация. Также он продлил военное положение в стране до 11 августа. 8 мая Верховная рада Украины разрешила отправлять в ряды ВСУ некоторые категории заключенных, передает RT.