В Челябинске погиб двухлетний ребенок, выпав из окна шестого этажа

11 июля 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Мальчик скончался после падения из окна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тракторозаводском районе Челябинска 10 июля скончался двухлетний мальчик после падения из окна. Об этом URA.RU сообщили в региональном СКР. «По предварительным данным, в вечернее время 10 июля текущего года малолетний самостоятельно залез на подоконник, открыл окно на кухне и выпал на козырек подъезда. В это время бабушка малыша отошла в другую комнату», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По данным источника URA.RU, семья с тремя детьми приехала в гости к бабушке из Свердловской области. Мама с одним из детей была в больнице. В тот момент, когда бабушка отошла, двое детей залезли на подоконник. Одного из них успели схватить, другой выпал из окна и упал на козырек подъезда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тракторозаводском районе Челябинска 10 июля скончался двухлетний мальчик после падения из окна. Об этом URA.RU сообщили в региональном СКР. «По предварительным данным, в вечернее время 10 июля текущего года малолетний самостоятельно залез на подоконник, открыл окно на кухне и выпал на козырек подъезда. В это время бабушка малыша отошла в другую комнату», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По данным источника URA.RU, семья с тремя детьми приехала в гости к бабушке из Свердловской области. Мама с одним из детей была в больнице. В тот момент, когда бабушка отошла, двое детей залезли на подоконник. Одного из них успели схватить, другой выпал из окна и упал на козырек подъезда.