В Челябинске погиб двухлетний ребенок, выпав из окна шестого этажа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки. Челябинск, панельный дом, москитная сетка, открытое окно, трещины, окно, панельное домостроение
Мальчик скончался после падения из окна Фото:

В Тракторозаводском районе Челябинска 10 июля скончался двухлетний мальчик после падения из окна. Об этом URA.RU сообщили в региональном СКР.

«По предварительным данным, в вечернее время 10 июля текущего года малолетний самостоятельно залез на подоконник, открыл окно на кухне и выпал на козырек подъезда. В это время бабушка малыша отошла в другую комнату», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По данным источника URA.RU, семья с тремя детьми приехала в гости к бабушке из Свердловской области. Мама с одним из детей была в больнице. В тот момент, когда бабушка отошла, двое детей залезли на подоконник. Одного из них успели схватить, другой выпал из окна и упал на козырек подъезда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тракторозаводском районе Челябинска 10 июля скончался двухлетний мальчик после падения из окна. Об этом URA.RU сообщили в региональном СКР. «По предварительным данным, в вечернее время 10 июля текущего года малолетний самостоятельно залез на подоконник, открыл окно на кухне и выпал на козырек подъезда. В это время бабушка малыша отошла в другую комнату», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По данным источника URA.RU, семья с тремя детьми приехала в гости к бабушке из Свердловской области. Мама с одним из детей была в больнице. В тот момент, когда бабушка отошла, двое детей залезли на подоконник. Одного из них успели схватить, другой выпал из окна и упал на козырек подъезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...