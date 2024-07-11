Алексей Вихарев профинансировал благоустройство подъезда на ул. Шефская, 59 в Екатеринбурге Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

В подъезде на ул. Шефская, 59 в Екатеринбурге появились горы и леса, олени и птицы. Убрать стандартный зеленый цвет и необычно оформить общее пространство многоквартирного дома решила художник Юлия Михеева при финансовой поддержке главы фракции «Единая Россия» в гордуме Екатеринбурга Алексея Вихарева.

«Всегда поддерживаю хорошие инициативы. С художницей Юлией познакомился на приеме. Решил поддержать ее творческие начинания, а она в знак благодарности предложила преобразить подъезд жителей, которые тоже ко мне ранее обращались за помощью. Все довольны и счастливы», — отметил Алексей Вихарев.

На оформление подъезда художнику потребовалось чуть меньше месяца. Эскиз, по словам Михеевой, был согласован с жителями. Тему природы выбирали всем подъездом.

«Во время работы жители мне помогали. Кто-то воду принесет, кто-то чаем напоит. Отзывы только положительные. Все рады преображению. Есть даже те, кто планировал переезжать, но передумал», — рассказала Михеева.

Ранее художник обратилась к Вихареву с проблемой. Она стала жертвой мошенников и накопила долги. Депутат поддержал ее, выделив нужную денежную сумму для открытия художественной студии, которая могла бы стать местом работы многодетной матери.

В мае 2024 года Вихарев объявил о запуске конкурса по улучшению Екатеринбурга «Идея на миллион». Принять участие в нем могут подростки и молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет. Предложения и идеи Волонтерский центр Вихарева принимает все лето, итоги будут подведены в начале октября. Самые удачные проекты будут реализованы, о них, по словам депутата, будет рассказано в его соцсетях. Выигранный миллион победитель сможет потратить по собственному усмотрению. Подробности об условиях конкурса — на сайте idea-million.ru.

Оформила подъезд екатеринбургский художник Юлия Михеева Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Юлия Михеева предложила оформить подъезд на ул. Шефской, 59 в знак благодарности Алексею Вихареву за помощь в решении ее личных проблем Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Жители единогласно выбрали в оформлении подъезда тему природы Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева