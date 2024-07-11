В Химках вспыхнул крупный пожар. Видео

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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели, задымление, пожарные
Сотрудники МЧС тушат пожар в Московской области Фото:

В городе Химки Московской области произошел пожар в промышленном здании. Об этом сообщило МЧС России.

«В подмосковных Химках огнеборцы МЧС России тушат пожар», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что горит кровля цеха по производству керамических плит, а площадь пожара составляет около 80 квадратных метров. На месте происшествия задействованы 26 пожарных и 7 единиц техники.

Отмечается, что внутри здания находятся 30 газовых баллонов, из них 10 — вынесли сотрудники МЧС. В то же время telegram-канал 112 написал, что пожар распространился на две тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

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В городе Химки Московской области произошел пожар в промышленном здании. Об этом сообщило МЧС России. «В подмосковных Химках огнеборцы МЧС России тушат пожар», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что горит кровля цеха по производству керамических плит, а площадь пожара составляет около 80 квадратных метров. На месте происшествия задействованы 26 пожарных и 7 единиц техники. Отмечается, что внутри здания находятся 30 газовых баллонов, из них 10 — вынесли сотрудники МЧС. В то же время telegram-канал 112 написал, что пожар распространился на две тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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