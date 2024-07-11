В Химках вспыхнул крупный пожар. Видео

11 июля 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС тушат пожар в Московской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Химки Московской области произошел пожар в промышленном здании. Об этом сообщило МЧС России. «В подмосковных Химках огнеборцы МЧС России тушат пожар», — говорится в сообщении , опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что горит кровля цеха по производству керамических плит, а площадь пожара составляет около 80 квадратных метров. На месте происшествия задействованы 26 пожарных и 7 единиц техники. Отмечается, что внутри здания находятся 30 газовых баллонов, из них 10 — вынесли сотрудники МЧС. В то же время telegram-канал 112 написал, что пожар распространился на две тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Химки Московской области произошел пожар в промышленном здании. Об этом сообщило МЧС России. «В подмосковных Химках огнеборцы МЧС России тушат пожар», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что горит кровля цеха по производству керамических плит, а площадь пожара составляет около 80 квадратных метров. На месте происшествия задействованы 26 пожарных и 7 единиц техники. Отмечается, что внутри здания находятся 30 газовых баллонов, из них 10 — вынесли сотрудники МЧС. В то же время telegram-канал 112 написал, что пожар распространился на две тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших нет.