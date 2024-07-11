На стройках Свердловской области резко вырос дефицит монтажных бригад

«ТендерПро»: в Свердловской области на 43,6% вырос спрос на строительные бригады
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство жилого комплекса в рамках КРТ в мкр Эльмаш. Екатеринбург, бетон, строители, строительная площадка, цемент, фундамент, котлован, строительство, заливка бетона, рабочие на стройке, бетонирование
Спрос на строительно-монтажные бригады вырос на 43,6% Фото:

В Свердловской области компании на 43,6% чаще стали нуждаться в услугах строительно-монтажных бригад. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе электронной торговой площадки «ТендерПро». Аналитики компании оценили, как изменился спрос на услуги строителей.

«В последний год на рынке сложилась уникальная ситуация — объемы строительства выросли, а число подрядчиков, которые могут выполнить монтажные работы, уменьшилось на треть», — рассказала коммерческий директор «ТендерПро» Елена Астафьева. По словам эксперта, это связано с оттоком иностранных работников в другие отрасли. Например, мигранты востребованы в качестве курьеров и складских работников.

Свердловская область стала лидером по поиску строителей (43,6% от всех тендеров). Чаще всего компании ищут строительные бригады на монтаж металлоконструкций (в 26,3% случаев), подготовку площадей под возведение объектов (в 11,9% случаев), кровельные (в 9,5% случаев), а также вентиляционные и бетонные работы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области компании на 43,6% чаще стали нуждаться в услугах строительно-монтажных бригад. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе электронной торговой площадки «ТендерПро». Аналитики компании оценили, как изменился спрос на услуги строителей. «В последний год на рынке сложилась уникальная ситуация — объемы строительства выросли, а число подрядчиков, которые могут выполнить монтажные работы, уменьшилось на треть», — рассказала коммерческий директор «ТендерПро» Елена Астафьева. По словам эксперта, это связано с оттоком иностранных работников в другие отрасли. Например, мигранты востребованы в качестве курьеров и складских работников. Свердловская область стала лидером по поиску строителей (43,6% от всех тендеров). Чаще всего компании ищут строительные бригады на монтаж металлоконструкций (в 26,3% случаев), подготовку площадей под возведение объектов (в 11,9% случаев), кровельные (в 9,5% случаев), а также вентиляционные и бетонные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...