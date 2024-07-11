На стройках Свердловской области резко вырос дефицит монтажных бригад

«ТендерПро»: в Свердловской области на 43,6% вырос спрос на строительные бригады

Спрос на строительно-монтажные бригады вырос на 43,6% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области компании на 43,6% чаще стали нуждаться в услугах строительно-монтажных бригад. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе электронной торговой площадки «ТендерПро». Аналитики компании оценили, как изменился спрос на услуги строителей.

«В последний год на рынке сложилась уникальная ситуация — объемы строительства выросли, а число подрядчиков, которые могут выполнить монтажные работы, уменьшилось на треть», — рассказала коммерческий директор «ТендерПро» Елена Астафьева. По словам эксперта, это связано с оттоком иностранных работников в другие отрасли. Например, мигранты востребованы в качестве курьеров и складских работников.

Свердловская область стала лидером по поиску строителей (43,6% от всех тендеров). Чаще всего компании ищут строительные бригады на монтаж металлоконструкций (в 26,3% случаев), подготовку площадей под возведение объектов (в 11,9% случаев), кровельные (в 9,5% случаев), а также вентиляционные и бетонные работы.