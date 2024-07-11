В строящемся детском хирургическом корпусе в Челябинске будет 16 операционных

© Служба новостей «URA.RU»
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Разнообразие операционных блоков в здании будет отвечать потребностям пациентов с различными хирургическими патологиями
Разнообразие операционных блоков в здании будет отвечать потребностям пациентов с различными хирургическими патологиями Фото:

В детском хирургическом корпусе ЧОДКБ в Челябинске будет создано 16 современных операционных с новейшим оборудованием. Это позволит увеличить пропускную способность и повысить качество обслуживания в больнице, сообщили в пресс-службе минздрава.

«В новом хирургическом корпусе Челябинской областной детской клинической больницы, строительство которого активно ведется, запланировано 16 современных операционных, оснащенных по последнему слову техники», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, среди 16 операционных будет три экстренных операционных, которые обеспечат быстрый и качественный отклик на экстренные ситуации, когда время имеет решающее значение для спасения жизни. Также будут две обособленные операционные гнойного профиля, которые позволят проводить операции пациентам с гнойными хирургическими заболеваниями в строго изолированных условиях.

Ранее, в своем обращении к Законодательному собранию губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал новый хирургический корпус ЧОДКБ одним из стратегических проектов развития региона. Разнообразие операционных блоков будет отвечать потребностям пациентов с различными хирургическими патологиями. Особое внимание уделено созданию комфортных условий для проведения операций.

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В детском хирургическом корпусе ЧОДКБ в Челябинске будет создано 16 современных операционных с новейшим оборудованием. Это позволит увеличить пропускную способность и повысить качество обслуживания в больнице, сообщили в пресс-службе минздрава. «В новом хирургическом корпусе Челябинской областной детской клинической больницы, строительство которого активно ведется, запланировано 16 современных операционных, оснащенных по последнему слову техники», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, среди 16 операционных будет три экстренных операционных, которые обеспечат быстрый и качественный отклик на экстренные ситуации, когда время имеет решающее значение для спасения жизни. Также будут две обособленные операционные гнойного профиля, которые позволят проводить операции пациентам с гнойными хирургическими заболеваниями в строго изолированных условиях. Ранее, в своем обращении к Законодательному собранию губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал новый хирургический корпус ЧОДКБ одним из стратегических проектов развития региона. Разнообразие операционных блоков будет отвечать потребностям пациентов с различными хирургическими патологиями. Особое внимание уделено созданию комфортных условий для проведения операций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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