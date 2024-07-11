Сносить самый высокий долгострой Екатеринбурга будут наследники умершего владельца

Вице-мэр Екатеринбурга: БЦ «Призма» будет сносить семья экс-владельца Хорошилова
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Незавершенный небоскреб — один из главных позоров Екатеринбурга Фото:

Обязательства по частичному демонтажу самовольно воздвигнутого бизнес-центра «Призма» (альтернативное название — «Свердловск»), который считается самым высоким долгостроем Екатеринбурга, лягут на наследников бенефициара Андрея Хорошилова, скончавшегося недавно. Об этом на встрече с журналистами заявил вице-мэр по строительству и транспорту Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU.

«Судом было принято решение провести демонтаж в течение двух с половиной лет. Чуть больше года прошло, осталось полтора. После того, как этот срок истечет, если мер принято не будет… В любом случае его снесут, но уже регрессом будут выставлены затраты на тех, кто является [новым] собственником или бенефициаром», — обозначил Галямов.

Компания «ТВЦ Европейский» с привлечением средств инвесторов начала строительство «Призмы» в 2005 году. Процесс сопровождался множественными бизнес-конфликтами. В конце концов проект заморозили в 2016 году. Мэрия хочет снести с восьмого до 36 этажи и частично демонтировать первый и пятый этажи. Хорошилова, президента корпорации «АБАК», не стало в июне.

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Обязательства по частичному демонтажу самовольно воздвигнутого бизнес-центра «Призма» (альтернативное название — «Свердловск»), который считается самым высоким долгостроем Екатеринбурга, лягут на наследников бенефициара Андрея Хорошилова, скончавшегося недавно. Об этом на встрече с журналистами заявил вице-мэр по строительству и транспорту Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU. «Судом было принято решение провести демонтаж в течение двух с половиной лет. Чуть больше года прошло, осталось полтора. После того, как этот срок истечет, если мер принято не будет… В любом случае его снесут, но уже регрессом будут выставлены затраты на тех, кто является [новым] собственником или бенефициаром», — обозначил Галямов. Компания «ТВЦ Европейский» с привлечением средств инвесторов начала строительство «Призмы» в 2005 году. Процесс сопровождался множественными бизнес-конфликтами. В конце концов проект заморозили в 2016 году. Мэрия хочет снести с восьмого до 36 этажи и частично демонтировать первый и пятый этажи. Хорошилова, президента корпорации «АБАК», не стало в июне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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