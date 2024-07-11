Белорусы назвали стоимость второй ветки метро в Екатеринбурге, но мэрия пойдет к москвичам

Вторая ветка метро в Екатеринбурге будет стоить больше 100 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Развитие метро в Екатеринбурге является стратегически важной задачей, считает Алексей Орлов
Развитие метро в Екатеринбурге является стратегически важной задачей, считает Алексей Орлов Фото:

На строительство второй ветки метро в Екатеринбурге потребуется от 120 до 160 миллиардов рублей. Такую сумму назвал директор ОАО «Минскметропроект» (Беларусь) Михаил Рудько на встрече с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым в рамках «Иннопрома», сообщает пресс-служба мэрии. По данным URA.RU, работать администрация планирует все же с москвичами.

«Михаил Рудько предложил услуги компании в части проектирования линий метрополитена в столице Урала. По предварительным подсчетам, на строительство второй ветки уральской подземки потребуется от 120 до 160 миллиардов рублей», — говорится в релизе, размещенном на сайте администрации.

Знакомый с ситуацией источник агентства отмечает, что в приоритете у властей сотрудничество с московским «Мосинжпроектом». «Руководству предприятия благоволит [вице-премьер РФ Марат] Хуснуллин, поэтому шансы на получение федерального финансирования в таком случае будут выше», — объяснил собеседник URA.RU.

При этом в мэрии дипломатично заявили, что «сотрудничество [с ОАО „Минскметропроект“] в будущем будет продолжено». «Развитие метрополитена в столице Урала — стратегически важная задача, над которой мы непременно будем продолжать работать», — заявил Орлов.

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На строительство второй ветки метро в Екатеринбурге потребуется от 120 до 160 миллиардов рублей. Такую сумму назвал директор ОАО «Минскметропроект» (Беларусь) Михаил Рудько на встрече с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым в рамках «Иннопрома», сообщает пресс-служба мэрии. По данным URA.RU, работать администрация планирует все же с москвичами. «Михаил Рудько предложил услуги компании в части проектирования линий метрополитена в столице Урала. По предварительным подсчетам, на строительство второй ветки уральской подземки потребуется от 120 до 160 миллиардов рублей», — говорится в релизе, размещенном на сайте администрации. Знакомый с ситуацией источник агентства отмечает, что в приоритете у властей сотрудничество с московским «Мосинжпроектом». «Руководству предприятия благоволит [вице-премьер РФ Марат] Хуснуллин, поэтому шансы на получение федерального финансирования в таком случае будут выше», — объяснил собеседник URA.RU. При этом в мэрии дипломатично заявили, что «сотрудничество [с ОАО „Минскметропроект“] в будущем будет продолжено». «Развитие метрополитена в столице Урала — стратегически важная задача, над которой мы непременно будем продолжать работать», — заявил Орлов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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