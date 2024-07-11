Кейт Миддлтон появится на важном британском мероприятии несмотря на рак

BL: Кейт Миддлтон возможно посетит финал Уимблдона несмотря на лечение рака

11 июля 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Кейт Миддлтон может прийти на финал теннисного турнира и вручить трофеи победителям, пишет BL Фото: Zuma\TASS Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может посетить финал теннисного турнира Уимблдон, при этом она продолжает проходить лечение онкологического заболевания. Об этом сообщает портал Birmingham Live. Новость по теме Куда пропала Кейт Миддлтон, которую Захарова посоветовала искать главе Минобороны Британии «Есть надежда, что Кейт Миддлтон посетит финал Уимблдона и вручит трофеи, продолжая лечение рака», — пишет портал . Отмечается, что принцесса Уэльская является покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета All England Club. Ранее Кейт Миддлтон впервые вышла на публику после обнаружения рака. Она была замечена прибывшей во дворец, хотя еще в начале 2024 года отошла от общественной деятельности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может посетить финал теннисного турнира Уимблдон, при этом она продолжает проходить лечение онкологического заболевания. Об этом сообщает портал Birmingham Live. «Есть надежда, что Кейт Миддлтон посетит финал Уимблдона и вручит трофеи, продолжая лечение рака», — пишет портал. Отмечается, что принцесса Уэльская является покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета All England Club. Ранее Кейт Миддлтон впервые вышла на публику после обнаружения рака. Она была замечена прибывшей во дворец, хотя еще в начале 2024 года отошла от общественной деятельности.