11 июля 2024

Кейт Миддлтон появится на важном британском мероприятии несмотря на рак

BL: Кейт Миддлтон возможно посетит финал Уимблдона несмотря на лечение рака
© Служба новостей «URA.RU»
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Кейт Миддлтон может прийти на финал теннисного турнира и вручить трофеи победителям, пишет BL Фото:

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может посетить финал теннисного турнира Уимблдон, при этом она продолжает проходить лечение онкологического заболевания. Об этом сообщает портал Birmingham Live.

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«Есть надежда, что Кейт Миддлтон посетит финал Уимблдона и вручит трофеи, продолжая лечение рака», — пишет портал. Отмечается, что принцесса Уэльская является покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета All England Club.

Ранее Кейт Миддлтон впервые вышла на публику после обнаружения рака. Она была замечена прибывшей во дворец, хотя еще в начале 2024 года отошла от общественной деятельности.

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может посетить финал теннисного турнира Уимблдон, при этом она продолжает проходить лечение онкологического заболевания. Об этом сообщает портал Birmingham Live. «Есть надежда, что Кейт Миддлтон посетит финал Уимблдона и вручит трофеи, продолжая лечение рака», — пишет портал. Отмечается, что принцесса Уэльская является покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета All England Club. Ранее Кейт Миддлтон впервые вышла на публику после обнаружения рака. Она была замечена прибывшей во дворец, хотя еще в начале 2024 года отошла от общественной деятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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