Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после того, как у нее обнаружили рак

Кейт Миддлтон приехала в Букингемский дворецФото: Pool\Zuma\TASS
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после того, как в начале года у нее обнаружили онкологию. Тогда она перестала участвовать в публичных мероприятиях. Фотографии Миддлтон опубликовало британское издание Sky News.
«Она прибыла во дворец, где сядет в карету вместе со своими тремя детьми», — сообщает корреспондент Sky News. Поклонники не видели принцессу несколько месяцев.
Кейт Миддлтон 14 июня поделилась сообщением в соцсетях о своем заболевании раком, рассказала о лечении и надеждах посетить парад Trooping the Color. Она выразила благодарность общественности за поддержку.
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после того, как в начале года у нее обнаружили онкологию. Тогда она перестала участвовать в публичных мероприятиях. Фотографии Миддлтон опубликовало британское издание Sky News. «Она прибыла во дворец, где сядет в карету вместе со своими тремя детьми», — сообщает корреспондент Sky News. Поклонники не видели принцессу несколько месяцев. Кейт Миддлтон 14 июня поделилась сообщением в соцсетях о своем заболевании раком, рассказала о лечении и надеждах посетить парад Trooping the Color. Она выразила благодарность общественности за поддержку.