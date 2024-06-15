Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после того, как у нее обнаружили рак

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Кейт Миддлтон приехала в Букингемский дворец Фото:

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после того, как в начале года у нее обнаружили онкологию. Тогда она перестала участвовать в публичных мероприятиях. Фотографии Миддлтон опубликовало британское издание Sky News.

«Она прибыла во дворец, где сядет в карету вместе со своими тремя детьми», — сообщает корреспондент Sky News. Поклонники не видели принцессу несколько месяцев.

Кейт Миддлтон 14 июня поделилась сообщением в соцсетях о своем заболевании раком, рассказала о лечении и надеждах посетить парад Trooping the Color. Она выразила благодарность общественности за поддержку.

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после того, как в начале года у нее обнаружили онкологию. Тогда она перестала участвовать в публичных мероприятиях. Фотографии Миддлтон опубликовало британское издание Sky News. «Она прибыла во дворец, где сядет в карету вместе со своими тремя детьми», — сообщает корреспондент Sky News. Поклонники не видели принцессу несколько месяцев. Кейт Миддлтон 14 июня поделилась сообщением в соцсетях о своем заболевании раком, рассказала о лечении и надеждах посетить парад Trooping the Color. Она выразила благодарность общественности за поддержку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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