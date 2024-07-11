В суде ХМАО теща выступила в защиту зятя, державшего в заложниках своего сына

В суде ХМАО выступила теща Владимира Широкова, который взял в заложники собственного сына и отстреливался от силовиков в Нижневартовске. Женщина дала положительную характеристику своему тестю, сообщает журналист URA.RU из зала судебного заседания.
«Свидетельница на суде рассказала, что Владимир Широков — добродушный человек и порядочный семьянин, алкогольными напитками не злоупотреблял. Однако последнее время, перед инцидентом со стрельбой, находился в подавленном состоянии из-за смерти близких родственников и тяжелого заболевания», — передает журналист агентства.
Кроме того, на суде теща отметила, что общалась с внуком (сыном Широкова) и он не испытывает к отцу никаких негативных эмоций. Адвокат в разговоре с журналистом URA.RU также рассказал, что мальчик не был заложником в квартире.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начался судебный процесс над жителем Нижневартовска, взявшим сына в заложники. Владимир Широков в 2023 году в состоянии опьянения несколько часов удерживал ребенка в квартире и угрожал бывшей супруге, что причинит ему вред. Мальчика освободили сотрудники полиции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!