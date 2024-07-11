В суде ХМАО теща выступила в защиту зятя, державшего в заложниках своего сына

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В суде ХМАО выступила теща Владимира Широкова, который держал сына в заложниках
В суде ХМАО выступила теща Владимира Широкова, который держал сына в заложниках Фото:

В суде ХМАО выступила теща Владимира Широкова, который взял в заложники собственного сына и отстреливался от силовиков в Нижневартовске. Женщина дала положительную характеристику своему тестю, сообщает журналист URA.RU из зала судебного заседания.

«Свидетельница на суде рассказала, что Владимир Широков — добродушный человек и порядочный семьянин, алкогольными напитками не злоупотреблял. Однако последнее время, перед инцидентом со стрельбой, находился в подавленном состоянии из-за смерти близких родственников и тяжелого заболевания», — передает журналист агентства.

Кроме того, на суде теща отметила, что общалась с внуком (сыном Широкова) и он не испытывает к отцу никаких негативных эмоций. Адвокат в разговоре с журналистом URA.RU также рассказал, что мальчик не был заложником в квартире.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начался судебный процесс над жителем Нижневартовска, взявшим сына в заложники. Владимир Широков в 2023 году в состоянии опьянения несколько часов удерживал ребенка в квартире и угрожал бывшей супруге, что причинит ему вред. Мальчика освободили сотрудники полиции.

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В суде ХМАО выступила теща Владимира Широкова, который взял в заложники собственного сына и отстреливался от силовиков в Нижневартовске. Женщина дала положительную характеристику своему тестю, сообщает журналист URA.RU из зала судебного заседания. «Свидетельница на суде рассказала, что Владимир Широков — добродушный человек и порядочный семьянин, алкогольными напитками не злоупотреблял. Однако последнее время, перед инцидентом со стрельбой, находился в подавленном состоянии из-за смерти близких родственников и тяжелого заболевания», — передает журналист агентства. Кроме того, на суде теща отметила, что общалась с внуком (сыном Широкова) и он не испытывает к отцу никаких негативных эмоций. Адвокат в разговоре с журналистом URA.RU также рассказал, что мальчик не был заложником в квартире. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начался судебный процесс над жителем Нижневартовска, взявшим сына в заложники. Владимир Широков в 2023 году в состоянии опьянения несколько часов удерживал ребенка в квартире и угрожал бывшей супруге, что причинит ему вред. Мальчика освободили сотрудники полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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