Путин дал гражданство сербскому бойцу, сражавшемуся на стороне России

11 июля 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Александр Йокич из Сербии получил гражданство РФ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Российский президент Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ ряда лиц. Среди них — гражданин Сербии Александр Йокич. Он известен тем, что в качестве добровольца участвовал в конфликте на Украине на стороне РФ. «Принять в гражданство РФ следующих лиц. <…> Александр Йокич», — отмечается в соответствующем указе. Он размещен на портале опубликования правовых актов. Всего было принято в российское гражданство 22 человека. Согласно этому же документу гражданства РФ лишились четверо. Александру Йокичу грозила депортация из его страны — Сербии. Это связано с тем, что мужчина воевал на стороне РФ в конфликте на Украине. Он сражался на угледарском направлении, участвовал в освобождении Мариуполя. Скрин: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ ряда лиц. Среди них — гражданин Сербии Александр Йокич. Он известен тем, что в качестве добровольца участвовал в конфликте на Украине на стороне РФ. «Принять в гражданство РФ следующих лиц. <…> Александр Йокич», — отмечается в соответствующем указе. Он размещен на портале опубликования правовых актов. Всего было принято в российское гражданство 22 человека. Согласно этому же документу гражданства РФ лишились четверо. Александру Йокичу грозила депортация из его страны — Сербии. Это связано с тем, что мужчина воевал на стороне РФ в конфликте на Украине. Он сражался на угледарском направлении, участвовал в освобождении Мариуполя.