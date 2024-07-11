Путин дал гражданство сербскому бойцу, сражавшемуся на стороне России

Российский президент Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ ряда лиц. Среди них — гражданин Сербии Александр Йокич. Он известен тем, что в качестве добровольца участвовал в конфликте на Украине на стороне РФ.
«Принять в гражданство РФ следующих лиц. <…> Александр Йокич», — отмечается в соответствующем указе. Он размещен на портале опубликования правовых актов. Всего было принято в российское гражданство 22 человека. Согласно этому же документу гражданства РФ лишились четверо.
Александру Йокичу грозила депортация из его страны — Сербии. Это связано с тем, что мужчина воевал на стороне РФ в конфликте на Украине. Он сражался на угледарском направлении, участвовал в освобождении Мариуполя.
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Российский президент Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ ряда лиц. Среди них — гражданин Сербии Александр Йокич. Он известен тем, что в качестве добровольца участвовал в конфликте на Украине на стороне РФ. «Принять в гражданство РФ следующих лиц. <…> Александр Йокич», — отмечается в соответствующем указе. Он размещен на портале опубликования правовых актов. Всего было принято в российское гражданство 22 человека. Согласно этому же документу гражданства РФ лишились четверо. Александру Йокичу грозила депортация из его страны — Сербии. Это связано с тем, что мужчина воевал на стороне РФ в конфликте на Украине. Он сражался на угледарском направлении, участвовал в освобождении Мариуполя.