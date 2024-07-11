Свердловские власти меняют проект, который спасет заводы от дефицита кадров

Власти Свердловской области актуализируют проект «Уральской инженерной школы», запущенный в 2015 году для повышения мотивации детей и молодежи к выбору технических специальностей. Об этом на полях промышленной выставки «Иннопром» рассказал глава регионального министерства экономики Руслан Садыков.
«Сейчас актуализируем проект „Уральской инженерной школы“. Концепция предполагает создание образовательной экосистемы, популяризация инженерного образования. Мы наполняем проект новым содержанием, совершенствуем подходы», — рассказал Садыков.
Он выступил на Координационном совете областного правительства по кадровому обеспечению и комитета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, посвященном вопросу кадрового обеспечения. О ситуации в этой сфере также доложил глава министерства образования Юрий Биктуганов, а представители предприятий поделились своим опытом взаимодействия с учебными учреждениями. Некоторые, например, запускают совместные программы обучения.
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