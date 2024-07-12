Суд отправил под домашний арест экс-замруководителя Фонда содействия ЖКХ

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Бывший чиновник обвиняется крупном мошенничестве
Бывший чиновник обвиняется крупном мошенничестве Фото:

Бывший первый заместитель главы Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимир Талалыкин отправлен под домашний арест. Его обвиняют в крупном мошенничестве. Мера пресечения определена столичным судом.

«Обвиняемый — Талалыкин Владимир Михайлович, занимавший должность первого заместителя руководителя Фонда содействия ЖКХ, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он отправлен под домашний арест», — сообщается в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Обвиняемый работал в Фонде с 2007 года. По вменяемой статье Талалыкину грозит до 10 лет лишения свободы.

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Бывший первый заместитель главы Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимир Талалыкин отправлен под домашний арест. Его обвиняют в крупном мошенничестве. Мера пресечения определена столичным судом. «Обвиняемый — Талалыкин Владимир Михайлович, занимавший должность первого заместителя руководителя Фонда содействия ЖКХ, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он отправлен под домашний арест», — сообщается в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Обвиняемый работал в Фонде с 2007 года. По вменяемой статье Талалыкину грозит до 10 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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