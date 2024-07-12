Осужденный за коррупцию экс-генерал Росгвардии попросил об отправке на СВО

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Соответствующее ходатайство Драгомирецкий передал следователю до вынесения решения
Соответствующее ходатайство Драгомирецкий передал следователю до вынесения решения Фото:

Бывший заместитель командующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадим Драгомирецкий приговорен судом к 9,5 годам колонии и лишению звания генерал-майора за получение взятки. Его адвокат Олег Цуканов сообщил, что осужденный до вынесения решения попросил отправить его в зону СВО.

«Суд согласился с версией военного следствия СКР о том, что генерал-майор Вадим Драгомирецкий являлся организатором преступной группы. Он был признан виновным в получении взятки в размере 19 млн рублей. До вынесения судом приговора обвиняемый подал на имя следователя ходатайство об участии в СВО», — поделился адвокат подсудимого Цуканов с изданием «Коммерсант».

По версии следствия, в преступную группу генерала вошли его подчиненный подполковник Эльдар Гаджиев, полковник Мамука Кочиев и его знакомый пенсионер Арон Авнилов. Они требовали от подрядчика ведомства откаты в размере 8-10% от стоимости работ. Драгомирецкий вину признал частично. Его адвокат планирует обжаловать решение.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Реутовский гарнизонный военный суд с просьбой прокомментировать информацию о просьбе обвиняемого поехать на СВО. На момент публикации новости ответ ожидается.

Арест бывшего генерала проходил в марте прошлого года. Вместе с этим его лишили военной должности, а также обвинили в превышении должностных полномочий.

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Бывший заместитель командующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадим Драгомирецкий приговорен судом к 9,5 годам колонии и лишению звания генерал-майора за получение взятки. Его адвокат Олег Цуканов сообщил, что осужденный до вынесения решения попросил отправить его в зону СВО. «Суд согласился с версией военного следствия СКР о том, что генерал-майор Вадим Драгомирецкий являлся организатором преступной группы. Он был признан виновным в получении взятки в размере 19 млн рублей. До вынесения судом приговора обвиняемый подал на имя следователя ходатайство об участии в СВО», — поделился адвокат подсудимого Цуканов с изданием «Коммерсант». По версии следствия, в преступную группу генерала вошли его подчиненный подполковник Эльдар Гаджиев, полковник Мамука Кочиев и его знакомый пенсионер Арон Авнилов. Они требовали от подрядчика ведомства откаты в размере 8-10% от стоимости работ. Драгомирецкий вину признал частично. Его адвокат планирует обжаловать решение. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Реутовский гарнизонный военный суд с просьбой прокомментировать информацию о просьбе обвиняемого поехать на СВО. На момент публикации новости ответ ожидается. Арест бывшего генерала проходил в марте прошлого года. Вместе с этим его лишили военной должности, а также обвинили в превышении должностных полномочий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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