В аэропорту Кольцово на четыре часа задержали самолет до Кемерово

Рейс до Кемерово задерживается на несколько часов (архивное фото)
В аэропорту Екатеринбурга на четыре часа и 10 минут задержали рейс авиакомпании Red Wings до Кемерово. Это следует из данных онлайн-табло Кольцово.
«Рейс WZ-1041 судна RRJ-95LR должен был вылететь из Екатеринбурга 12 июля в 01:30 и долететь до Кемерово в 06:05 по местному времени. Однако рейс задержан», — говорится на сайте онлайн-табло Кольцово.
Причина задержки рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
Ситуация на момент публикации
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