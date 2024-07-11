11 июля 2024

В аэропорту Кольцово на четыре часа задержали самолет до Кемерово

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс до Кемерово задерживается на несколько часов (архивное фото)
Рейс до Кемерово задерживается на несколько часов (архивное фото) Фото:

В аэропорту Екатеринбурга на четыре часа и 10 минут задержали рейс авиакомпании Red Wings до Кемерово. Это следует из данных онлайн-табло Кольцово.

«Рейс WZ-1041 судна RRJ-95LR должен был вылететь из Екатеринбурга 12 июля в 01:30 и долететь до Кемерово в 06:05 по местному времени. Однако рейс задержан», — говорится на сайте онлайн-табло Кольцово.

Причина задержки рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
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В аэропорту Екатеринбурга на четыре часа и 10 минут задержали рейс авиакомпании Red Wings до Кемерово. Это следует из данных онлайн-табло Кольцово. «Рейс WZ-1041 судна RRJ-95LR должен был вылететь из Екатеринбурга 12 июля в 01:30 и долететь до Кемерово в 06:05 по местному времени. Однако рейс задержан», — говорится на сайте онлайн-табло Кольцово. Причина задержки рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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