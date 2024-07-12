В РФ хотят наказывать за скрученный автопробег

«Известия»: В Госдуме предложили штрафовать за скручивание одометра
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Ханты-Мансийск, автомобиль, тахометр
В Госдуме подчеркнули, что сознательное искажение данных о состоянии авто — мошенничество Фото:

В России могут ввести ответственность за изменение показателей пробега автомобилей. С инициативой о наказании за скручивание одометра выступил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности от «Единой России» Анатолий Выборный.

«Скручивание пробега — это создание потенциальной угрозы безопасности дорожного движения и умышленное мошенничество. Такие действия могут привести к ДТП, поскольку владелец не имеет возможности верно оценить изношенность транспортного средства», — цитируют слова Выборного «Известия».

Выборный подчеркнул необходимость введения превентивных мер, чтобы мошенники понимали серьезность последствий своих действий. Он предложил установить штрафы, значительно превышающие возможную прибыль от продажи автомобиля с измененными показаниями одометра.

Как сообщало ранее URA.RU, на рынке подержанных авто начали появляться сравнительно недорогие машины с малым пробегом. Автоэксперты предупредили, в чем кроется подвох для покупателя.

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В России могут ввести ответственность за изменение показателей пробега автомобилей. С инициативой о наказании за скручивание одометра выступил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности от «Единой России» Анатолий Выборный. «Скручивание пробега — это создание потенциальной угрозы безопасности дорожного движения и умышленное мошенничество. Такие действия могут привести к ДТП, поскольку владелец не имеет возможности верно оценить изношенность транспортного средства», — цитируют слова Выборного «Известия». Выборный подчеркнул необходимость введения превентивных мер, чтобы мошенники понимали серьезность последствий своих действий. Он предложил установить штрафы, значительно превышающие возможную прибыль от продажи автомобиля с измененными показаниями одометра. Как сообщало ранее URA.RU, на рынке подержанных авто начали появляться сравнительно недорогие машины с малым пробегом. Автоэксперты предупредили, в чем кроется подвох для покупателя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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