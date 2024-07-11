Сколько пермякам нужно времени, чтобы накопить на отпуск

Жители Перми откладывают деньги на поездку в отпуск 4,9 месяца. Это быстрее, чем в других крупных городах России, рассказала региональный представитель «Авито Работы» в Уральском федеральном округе Елизавета Чурина на брифинге для журналистов, где побывал корреспондент URA.RU.
«Жителю Перми, чтобы накопить на отпуск, нужно 4,9 месяца. В среднем один человек тратит на отдых 63,6 тысячи рублей», — рассказала Елизавета Чурина. Она добавила, что 3% пермяков не могут самостоятельно откладывать деньги и берут туры в рассрочку или кредит.
По словам Чуриной, дольше всех копят жители Уфы. Им требуется 5,6 месяца. Затем идут петербуржцы — 5,5 месяца. Самарцам и москвичам необходимо 5,3 месяца. Ростовчанам — 5,2, а краснодарцам — 5,1 месяца.
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