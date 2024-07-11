11 июля 2024

Сколько пермякам нужно времени, чтобы накопить на отпуск

«Авито Работа»: пермяки копят на отпуск около пяти месяцев
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермяки копят быстрее, чем москвичи
Пермяки копят быстрее, чем москвичи Фото:

Жители Перми откладывают деньги на поездку в отпуск 4,9 месяца. Это быстрее, чем в других крупных городах России, рассказала региональный представитель «Авито Работы» в Уральском федеральном округе Елизавета Чурина на брифинге для журналистов, где побывал корреспондент URA.RU.

«Жителю Перми, чтобы накопить на отпуск, нужно 4,9 месяца. В среднем один человек тратит на отдых 63,6 тысячи рублей», — рассказала Елизавета Чурина. Она добавила, что 3% пермяков не могут самостоятельно откладывать деньги и берут туры в рассрочку или кредит.

По словам Чуриной, дольше всех копят жители Уфы. Им требуется 5,6 месяца. Затем идут петербуржцы — 5,5 месяца. Самарцам и москвичам необходимо 5,3 месяца. Ростовчанам — 5,2, а краснодарцам — 5,1 месяца.

Ранее URA.RU рассказало, кому в Перми работодатели готовы платить больше всего. В топ самых высокооплачиваемых вакансий вошли риелторы и токари.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Перми откладывают деньги на поездку в отпуск 4,9 месяца. Это быстрее, чем в других крупных городах России, рассказала региональный представитель «Авито Работы» в Уральском федеральном округе Елизавета Чурина на брифинге для журналистов, где побывал корреспондент URA.RU. «Жителю Перми, чтобы накопить на отпуск, нужно 4,9 месяца. В среднем один человек тратит на отдых 63,6 тысячи рублей», — рассказала Елизавета Чурина. Она добавила, что 3% пермяков не могут самостоятельно откладывать деньги и берут туры в рассрочку или кредит. По словам Чуриной, дольше всех копят жители Уфы. Им требуется 5,6 месяца. Затем идут петербуржцы — 5,5 месяца. Самарцам и москвичам необходимо 5,3 месяца. Ростовчанам — 5,2, а краснодарцам — 5,1 месяца. Ранее URA.RU рассказало, кому в Перми работодатели готовы платить больше всего. В топ самых высокооплачиваемых вакансий вошли риелторы и токари.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...