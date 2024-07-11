11 июля 2024

В Перми ищут женщину, которая принесла чемодан с телом ребенка на мусорку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция считает, что чемодан с телом мальчика оставила женщина
Полиция считает, что чемодан с телом мальчика оставила женщина Фото:

Сотрудники полиции в Перми объявили поиски женщины, которая оставила на мусорке чемодан с трупом ребенка. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Полицейские ищут женщину, которая принесла чемодан с телом мальчика на мусорку. Возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.

Уточняется, что она хотела выбросить чемодан с телом в Каму с Коммунального моста. Но потом по неизвестной причине передумала и решила оставить его около мусорных баков. Ранее стало известно, что чемодан с трупом нашел бездомный в ночь на 12 июля в Ленинском районе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники полиции в Перми объявили поиски женщины, которая оставила на мусорке чемодан с трупом ребенка. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Полицейские ищут женщину, которая принесла чемодан с телом мальчика на мусорку. Возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении. Уточняется, что она хотела выбросить чемодан с телом в Каму с Коммунального моста. Но потом по неизвестной причине передумала и решила оставить его около мусорных баков. Ранее стало известно, что чемодан с трупом нашел бездомный в ночь на 12 июля в Ленинском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...