В Перми ищут женщину, которая принесла чемодан с телом ребенка на мусорку

Полиция считает, что чемодан с телом мальчика оставила женщина
Сотрудники полиции в Перми объявили поиски женщины, которая оставила на мусорке чемодан с трупом ребенка. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Полицейские ищут женщину, которая принесла чемодан с телом мальчика на мусорку. Возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.
Уточняется, что она хотела выбросить чемодан с телом в Каму с Коммунального моста. Но потом по неизвестной причине передумала и решила оставить его около мусорных баков. Ранее стало известно, что чемодан с трупом нашел бездомный в ночь на 12 июля в Ленинском районе.
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