В Перми на мусорке нашли тело ребенка в чемодане. Онлайн-трансляция

В центре Перми бездомный нашел чемодан с телом мальчика около мусорных баков

12 июля 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Чемодан обнаружили в ночь на 12 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Перми найден чемодан с трупом ребенка В Перми в ночь на 12 июля бездомный нашел около мусорных баков в Ленинском районе чемодан. В нем оказалось тело мальчика, которому на вид от пяти до восьми лет. СУ СК России по Пермскому краю возбудило уголовное дело. URA.RU следит за происшествием в режиме онлайн. 12:16 По данным telegram-канала Mash, неизвестная женщина ночью 12 июля хотела скинуть чемодан с ребенком в Каму, но передумала. Полиция начала ее поиски. 12:28 К расследованию дела подключилась прокуратура. На место выехал заместитель прокурора края Дмитрий Трусов и прокурор Ленинского района Вадим Расторгуев. 12:34 Консьержка, которая работает в одном из домов недалеко от мусорных баков, предположила, что погибший мальчик живет в их доме в многодетной семье. Сама семья благополучная, всего там четыре ребенка. Также консьерж сказала, что жильцы видели, как женщина выходила с таким же чемоданом ночью из этого дома. 13:06 Мальчик, тело которого было найдено, воспитывался в благополучной семье. У него были два брата и сестра, рассказала URA.RU консьерж дома, в котором живет семья. «Хорошая семья, полноценная. Мать заботливая — домохозяйка, отец работает в строительной фирме. В семье четверо детей. Три мальчика и девочка», — рассказала корреспонденту агентства консьерж. 13:00 Оцепление с места преступления сняли.



13:01 Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). На теле ребенка обнаружены признаки насильственной смерти — колото-резаные ранения.



13:04 Силовики разыскивают женщину, которая оставила чемодан с телом мальчика. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми в ночь на 12 июля бездомный нашел около мусорных баков в Ленинском районе чемодан. В нем оказалось тело мальчика, которому на вид от пяти до восьми лет. СУ СК России по Пермскому краю возбудило уголовное дело. URA.RU следит за происшествием в режиме онлайн. 12:16 По данным telegram-канала Mash, неизвестная женщина ночью 12 июля хотела скинуть чемодан с ребенком в Каму, но передумала. Полиция начала ее поиски. 12:28 К расследованию дела подключилась прокуратура. На место выехал заместитель прокурора края Дмитрий Трусов и прокурор Ленинского района Вадим Расторгуев. 12:34 Консьержка, которая работает в одном из домов недалеко от мусорных баков, предположила, что погибший мальчик живет в их доме в многодетной семье. Сама семья благополучная, всего там четыре ребенка. Также консьерж сказала, что жильцы видели, как женщина выходила с таким же чемоданом ночью из этого дома. 13:06 12.07.2024 Мальчик, тело которого было найдено, воспитывался в благополучной семье. У него были два брата и сестра, рассказала URA.RU консьерж дома, в котором живет семья. «Хорошая семья, полноценная. Мать заботливая — домохозяйка, отец работает в строительной фирме. В семье четверо детей. Три мальчика и девочка», — рассказала корреспонденту агентства консьерж. 13:00 12.07.2024 Оцепление с места преступления сняли. 13:01 Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). На теле ребенка обнаружены признаки насильственной смерти — колото-резаные ранения. 13:04 Силовики разыскивают женщину, которая оставила чемодан с телом мальчика.