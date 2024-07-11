Появились фото с пермской мусорки, где нашли тело ребенка

Тело ребенка увезли
Полиция сняла оцепление вокруг площадки для сбора мусора, где утром нашли тело ребенка. Жителей местных домов опрашивают сотрудники правоохранительных органов. Сами они дают противоречивые показания, передает корреспондент URA.RU.
«Дети местные рассказывают историю, что убила мальчика девочка-подросток. Но консьерж говорит, что подозревают женщину 32 лет. Так что пока история запутанная», — говорит корреспондент агентства.
Тело мальчика 6-8 лет нашел в Перми утром бездомный. Оно находилось в чемодане на мусорке. СК возбудил уголовное дело.
Контейнерная площадка обычная, но находка оказалась шокирующей
Следователи все изучили и уехали
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