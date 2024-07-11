11 июля 2024

Появились фото с пермской мусорки, где нашли тело ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело ребенка увезли
Тело ребенка увезли Фото:

Полиция сняла оцепление вокруг площадки для сбора мусора, где утром нашли тело ребенка. Жителей местных домов опрашивают сотрудники правоохранительных органов. Сами они дают противоречивые показания, передает корреспондент URA.RU.

«Дети местные рассказывают историю, что убила мальчика девочка-подросток. Но консьерж говорит, что подозревают женщину 32 лет. Так что пока история запутанная», — говорит корреспондент агентства.

Тело мальчика 6-8 лет нашел в Перми утром бездомный. Оно находилось в чемодане на мусорке. СК возбудил уголовное дело.

Контейнерная площадка обычная, но находка оказалась шокирующей
Контейнерная площадка обычная, но находка оказалась шокирующей
Фото:
Следователи все изучили и уехали
Следователи все изучили и уехали
Фото:

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Полиция сняла оцепление вокруг площадки для сбора мусора, где утром нашли тело ребенка. Жителей местных домов опрашивают сотрудники правоохранительных органов. Сами они дают противоречивые показания, передает корреспондент URA.RU. «Дети местные рассказывают историю, что убила мальчика девочка-подросток. Но консьерж говорит, что подозревают женщину 32 лет. Так что пока история запутанная», — говорит корреспондент агентства. Тело мальчика 6-8 лет нашел в Перми утром бездомный. Оно находилось в чемодане на мусорке. СК возбудил уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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