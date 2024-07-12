Извращенец напал на девушку в Екатеринбурге

12 июля 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

Девушке удалось забежать в подъезд Фото: Илья Московец © URA.RU В Октябрьском районе Екатеринбурга завелся онанист: в ночь с 11 на 12 июля он напал на девушку и начал при ней мастурбировать. Горожанка утверждает, что все случилось около полуночи. «Вчера я возвращалась домой с работы и на меня напал извращенец (неподалеку от Метеогорки, Декабристов 9), прямо около моего подъезда. Хорошо, что он мне ничего не сделал, но он до меня домогался, а после достал свое достоинство», — рассказала подписчица telegram-канала «Злой Екатеринбург». Девушке удалось открыть подъезд и скрыться от онаниста. По словам горожанки, она запомнила, что нападавший был одет в черные брюки и белую рубашку, имел неславянскую внешность. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Сообщений и заявлений по данному факту в территориальный ОВД не поступало. Опубликованная информация зарегистрирована, сотрудниками отдела полиции № 7 проводятся проверочные мероприятия. Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о данном мужчине сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-07 или 02 (102 по мобильному)», — сообщили в ведомстве. Дополнено в 16:13. В четвертый абзац добавлен комментарий полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Октябрьском районе Екатеринбурга завелся онанист: в ночь с 11 на 12 июля он напал на девушку и начал при ней мастурбировать. Горожанка утверждает, что все случилось около полуночи. «Вчера я возвращалась домой с работы и на меня напал извращенец (неподалеку от Метеогорки, Декабристов 9), прямо около моего подъезда. Хорошо, что он мне ничего не сделал, но он до меня домогался, а после достал свое достоинство», — рассказала подписчица telegram-канала «Злой Екатеринбург». Девушке удалось открыть подъезд и скрыться от онаниста. По словам горожанки, она запомнила, что нападавший был одет в черные брюки и белую рубашку, имел неславянскую внешность. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Сообщений и заявлений по данному факту в территориальный ОВД не поступало. Опубликованная информация зарегистрирована, сотрудниками отдела полиции № 7 проводятся проверочные мероприятия. Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о данном мужчине сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-07 или 02 (102 по мобильному)», — сообщили в ведомстве. Дополнено в 16:13. В четвертый абзац добавлен комментарий полиции.