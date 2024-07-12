Извращенец напал на девушку в Екатеринбурге

В Октябрьском районе Екатеринбурга завелся онанист: в ночь с 11 на 12 июля он напал на девушку и начал при ней мастурбировать. Горожанка утверждает, что все случилось около полуночи.
«Вчера я возвращалась домой с работы и на меня напал извращенец (неподалеку от Метеогорки, Декабристов 9), прямо около моего подъезда. Хорошо, что он мне ничего не сделал, но он до меня домогался, а после достал свое достоинство», — рассказала подписчица telegram-канала «Злой Екатеринбург».
Девушке удалось открыть подъезд и скрыться от онаниста. По словам горожанки, она запомнила, что нападавший был одет в черные брюки и белую рубашку, имел неславянскую внешность.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Сообщений и заявлений по данному факту в территориальный ОВД не поступало. Опубликованная информация зарегистрирована, сотрудниками отдела полиции № 7 проводятся проверочные мероприятия. Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о данном мужчине сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-07 или 02 (102 по мобильному)», — сообщили в ведомстве.
Дополнено в 16:13. В четвертый абзац добавлен комментарий полиции.
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