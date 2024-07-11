11 июля 2024

В реке ЯНАО выловили «чумную» щуку. Фото

На Ямале рыбаки выловили рыбу с признаками инфицирования опасной болезнью
© Служба новостей «URA.RU»
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Зараженный улов нельзя возвращать в реку
Зараженный улов нельзя возвращать в реку Фото:

Рыбаки в ЯНАО выловили щуку с признаками чумы. Улов зараженной рыбы в реке Надым продемонстрировали в социальных сетях.

«Поймана на реке Надым 8 июля. Щучья чума или нет? Кто еще с таким сталкивался?», — передали комментарий рыбаков в telegram-канале «Сова сказала».

Щучья чума — это инфекционная болезнь, которая поражает ткани и слизистые рыбы. Мягкие опухоли, которые появляются на теле щуки, начинают кровоточить и привлекать паразитов. Эксперты не рекомендуют возвращать «чумной» улов в среду обитания, чтобы не заражать других особей.

Щука с признаками инфекционного заболевания
Щука с признаками инфекционного заболевания
Фото:
Щука с признаками инфекционного заболевания
Щука с признаками инфекционного заболевания
Фото:

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Рыбаки в ЯНАО выловили щуку с признаками чумы. Улов зараженной рыбы в реке Надым продемонстрировали в социальных сетях. «Поймана на реке Надым 8 июля. Щучья чума или нет? Кто еще с таким сталкивался?», — передали комментарий рыбаков в telegram-канале «Сова сказала». Щучья чума — это инфекционная болезнь, которая поражает ткани и слизистые рыбы. Мягкие опухоли, которые появляются на теле щуки, начинают кровоточить и привлекать паразитов. Эксперты не рекомендуют возвращать «чумной» улов в среду обитания, чтобы не заражать других особей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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