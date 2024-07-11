Зараженный улов нельзя возвращать в реку
Рыбаки в ЯНАО выловили щуку с признаками чумы. Улов зараженной рыбы в реке Надым продемонстрировали в социальных сетях.
«Поймана на реке Надым 8 июля. Щучья чума или нет? Кто еще с таким сталкивался?», — передали комментарий рыбаков в telegram-канале «Сова сказала».
Щучья чума — это инфекционная болезнь, которая поражает ткани и слизистые рыбы. Мягкие опухоли, которые появляются на теле щуки, начинают кровоточить и привлекать паразитов. Эксперты не рекомендуют возвращать «чумной» улов в среду обитания, чтобы не заражать других особей.
Щука с признаками инфекционного заболевания
Щука с признаками инфекционного заболевания
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