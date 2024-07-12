Суд арестовал чиновников Ивановской области Эрмиш и Зобнина

12 июля 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Эрмиш и Зобнину грозит два месяца нахождения под стражей, заявили в прокуратуре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двух зампредов правительства Ивановской области Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина задержали в регионе. Причина задержания — превышение должностных полномочий, им грозит два месяца заключения под стражу, сообщили в прокуратуре региона. «Прокуратура Ивановской области поддержала ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения заместителям председателя правительства региона Ирине Эрмиш и Сергею Зобнину», — заявили в telegram-канале прокуратуры региона. Мера пресечения для них заключается в двух месяцах нахождения под стражей. Они были задержаны из-за превышения должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Следствие предъявило обвинения Эрмиш и Зобнину в покровительстве одной из коммерческих организаций. Обвиняемые в течение длительного времени способствовали этой организации в получении государственных и муниципальных контрактов. Они связаны с капитальным ремонтом объектов социальной сферы и оцениваются в общей сложности более чем в 850 миллионов рублей, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двух зампредов правительства Ивановской области Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина задержали в регионе. Причина задержания — превышение должностных полномочий, им грозит два месяца заключения под стражу, сообщили в прокуратуре региона. «Прокуратура Ивановской области поддержала ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения заместителям председателя правительства региона Ирине Эрмиш и Сергею Зобнину», — заявили в telegram-канале прокуратуры региона. Мера пресечения для них заключается в двух месяцах нахождения под стражей. Они были задержаны из-за превышения должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Следствие предъявило обвинения Эрмиш и Зобнину в покровительстве одной из коммерческих организаций. Обвиняемые в течение длительного времени способствовали этой организации в получении государственных и муниципальных контрактов. Они связаны с капитальным ремонтом объектов социальной сферы и оцениваются в общей сложности более чем в 850 миллионов рублей, пишет RT.