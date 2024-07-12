Суд арестовал чиновников Ивановской области Эрмиш и Зобнина

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Мера пресечения Ивану Зелеву в суде Курчатовского района. Челябинск, уголовное дело, конвой, клетка, арест, тюрьма, наказание, преступление, суд, мера пресечения, заключенный
Эрмиш и Зобнину грозит два месяца нахождения под стражей, заявили в прокуратуре Фото:

Двух зампредов правительства Ивановской области Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина задержали в регионе. Причина задержания — превышение должностных полномочий, им грозит два месяца заключения под стражу, сообщили в прокуратуре региона.

«Прокуратура Ивановской области поддержала ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения заместителям председателя правительства региона Ирине Эрмиш и Сергею Зобнину», — заявили в telegram-канале прокуратуры региона. Мера пресечения для них заключается в двух месяцах нахождения под стражей. Они были задержаны из-за превышения должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Следствие предъявило обвинения Эрмиш и Зобнину в покровительстве одной из коммерческих организаций. Обвиняемые в течение длительного времени способствовали этой организации в получении государственных и муниципальных контрактов. Они связаны с капитальным ремонтом объектов социальной сферы и оцениваются в общей сложности более чем в 850 миллионов рублей, пишет RT.

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Двух зампредов правительства Ивановской области Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина задержали в регионе. Причина задержания — превышение должностных полномочий, им грозит два месяца заключения под стражу, сообщили в прокуратуре региона. «Прокуратура Ивановской области поддержала ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения заместителям председателя правительства региона Ирине Эрмиш и Сергею Зобнину», — заявили в telegram-канале прокуратуры региона. Мера пресечения для них заключается в двух месяцах нахождения под стражей. Они были задержаны из-за превышения должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Следствие предъявило обвинения Эрмиш и Зобнину в покровительстве одной из коммерческих организаций. Обвиняемые в течение длительного времени способствовали этой организации в получении государственных и муниципальных контрактов. Они связаны с капитальным ремонтом объектов социальной сферы и оцениваются в общей сложности более чем в 850 миллионов рублей, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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