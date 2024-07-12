На Тобольск обрушился град. Фото

В Тобольске Тюменской области прошел крупный град
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Сильный град может дойти и до Тюмени
Сильный град может дойти и до Тюмени Фото:

На Тобольск Тюменской области обрушился крупный град. Об этом сообщает telegram-канал «Типичный Тобольск».

«Вот такой огромный град сегодня засыпал нижнюю часть Тобольска», — комментируют фото модераторы канала. На фото показаны последствия осадков, отдельные градины превышают в диаметре один сантиметр.

Ранее URA.RU рассказало, что в ближайшие выходные Тюмень накроет сильным ветром и грозами. В городе может повредить линии электропередачь и сорвать кровлю со зданий.

Градины превышают в диаметре один сантиметр
Градины превышают в диаметре один сантиметр
Фото:

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На Тобольск Тюменской области обрушился крупный град. Об этом сообщает telegram-канал «Типичный Тобольск». «Вот такой огромный град сегодня засыпал нижнюю часть Тобольска», — комментируют фото модераторы канала. На фото показаны последствия осадков, отдельные градины превышают в диаметре один сантиметр. Ранее URA.RU рассказало, что в ближайшие выходные Тюмень накроет сильным ветром и грозами. В городе может повредить линии электропередачь и сорвать кровлю со зданий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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