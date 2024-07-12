Сильный град может дойти и до Тюмени
На Тобольск Тюменской области обрушился крупный град. Об этом сообщает telegram-канал «Типичный Тобольск».
«Вот такой огромный град сегодня засыпал нижнюю часть Тобольска», — комментируют фото модераторы канала. На фото показаны последствия осадков, отдельные градины превышают в диаметре один сантиметр.
Ранее URA.RU рассказало, что в ближайшие выходные Тюмень накроет сильным ветром и грозами. В городе может повредить линии электропередачь и сорвать кровлю со зданий.
Градины превышают в диаметре один сантиметр
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!