Суд запретил стоянку катеров на городском пруду в Екатеринбурге

12 июля 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

Теперь горожане не смогут кататься на катерах в центре города (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Владельцу прогулочного катера, который сбил плавающего екатеринбуржца и серьезно повредил ему ногу, запретили работать на городском пруду. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. «Суд по ходатайству Уральской транспортной прокуратуры запретил индивидуальному предпринимателю использовать городское водохранилище на Исети для стоянки маломерных судов», — заявили в пресс-службе. Сделано этого для того, чтобы предотвратить несчастные случаи на воде. Таких летом 2024 года на Плотинке было несколько. Например, 12 июня судно протаранило лодку с двумя людьми, одна из девушек оказалась в больнице. Также 9 июля прогулочный катер зацепил винтом подростка, который плавал в городском пруду в районе парка УрГУПС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владельцу прогулочного катера, который сбил плавающего екатеринбуржца и серьезно повредил ему ногу, запретили работать на городском пруду. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. «Суд по ходатайству Уральской транспортной прокуратуры запретил индивидуальному предпринимателю использовать городское водохранилище на Исети для стоянки маломерных судов», — заявили в пресс-службе. Сделано этого для того, чтобы предотвратить несчастные случаи на воде. Таких летом 2024 года на Плотинке было несколько. Например, 12 июня судно протаранило лодку с двумя людьми, одна из девушек оказалась в больнице. Также 9 июля прогулочный катер зацепил винтом подростка, который плавал в городском пруду в районе парка УрГУПС.