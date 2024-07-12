Путин ответил 99 странам, которые требуют ухода России с Запорожской АЭС

На встрече с губернатором Запорожья Евгением Балицким 12 июля президент Владимир Путин дал понять, что Россия не уйдет с Запорожской АЭС. Этот разговор стал реакцией Путина на принятую резолюцию Генассамблеи ООН, согласно которой РФ должна вывести свои войска со станции. Вместе с тем, пояснил URA.RU политолог (НИУ «Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев, президент продемонстрировал, что РФ продолжит обеспечивать защиту станции и безопасность жителей.
«Я вижу такие вещи, на которые нельзя не обращать внимание, — это, прежде всего, безопасность Запорожской АЭС. То, что противник наносит удары теперь уже прямо по станции, требует особого внимания с нашей стороны, и, к сожалению, не привлекает внимания со стороны тех людей и тех сил, которые киевский режим поддерживают. Это их большая ошибка. Мы об этом еще вспомним, поговорим об этом еще не один раз», — заявил Путин.
По его словам, в целом вопросы безопасности в регионе стоят во главе угла. «Мы добьемся этого, сомнений нет никаких», — убежден президент.
Встреча Путина с Балицким состоялась менее чем через сутки после того, как Генассамблея ООН приняла проект резолюции с требованием к России вывести войска с Запорожской АЭС. Инициатором этого документа стали украинские власти. Представители 99 государств поддержали резолюцию, 9 выступили против, а 60 воздержались. В этой же резолюции есть пункт, согласно которому от России требуют вывести войска и с территории Украины «в ее международно признанных границах». Вместе с тем принятие документа не делает его обязательным к исполнению.
Как пояснил URA.RU политолог Андрей Суздальцев, на самом деле Россия «старательно охраняет станцию от любых попыток высадить на нее десант ВСУ» и проведения атак. «Это крупнейшая АЭС в Европе и одна из крупнейших в мире. Очень опасный и в то же время очень нужный для экономики объект. Киев понимает, что Россия не будет наносить удары по украинским АЭС (это половина всей энергетики страны), чтобы не подвергать опасности мирных жителей. И противник пользуется этим, атакуя ЗАЭС снова и снова. Поэтому Путин указывает на то, что ЗАЭС обстреливается именно ВСУ и что это — преступление против человечества», — пояснил Суздальцев.
У Киева и Запада, который снабжает ВСУ оружием, позиция другая, — о последствиях разрушения Запорожской АЭС там предпочитают не думать. Либо намеренно умалчивают, чтобы довести дело до катастрофы, считает Суздальцев. Резолюция Генассамблеи ООН подтверждает поддержку Западом этих терактов. «Это преступление не только со стороны киевского режима, но и со стороны Запада, который не препятствует ударам, и, получается, поддерживает такие террористические атаки», — отметил политолог.
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