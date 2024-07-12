В Сургуте (ХМАО) полиция начала проверку из-за сообщения жительницы в социальных сетях о водителе автомобиля, который мастурбировал во время движения. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД про Сургут.
«Сообщение от жительницы не поступало. По факту сообщения в социальных сетях составлен рапорт. Началась проверка», — сообщили в ведомстве.
Женщина сообщила в tg-канале «ЧП Сургут», что водитель может быть таксистом и попросила быть осторожными. «Я была в своей машине, на соседней полосе. Мягко говоря, я в шоке. В полицию позвонила, сообщила. Будьте осторожны», — сообщила жительница.
Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО заметили мужчину, мастурбировавшего возле школы. Он был замечен в разных частях города, в том числе возле школы и детской поликлиники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!