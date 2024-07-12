В ХМАО полиция ищет водителя, мастурбировавшего во время движения

© Служба новостей «URA.RU»
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По факту публикации полиция проводит проверку
По факту публикации полиция проводит проверку Фото:

В Сургуте (ХМАО) полиция начала проверку из-за сообщения жительницы в социальных сетях о водителе автомобиля, который мастурбировал во время движения. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД про Сургут.

«Сообщение от жительницы не поступало. По факту сообщения в социальных сетях составлен рапорт. Началась проверка», — сообщили в ведомстве.

Женщина сообщила в tg-канале «ЧП Сургут», что водитель может быть таксистом и попросила быть осторожными. «Я была в своей машине, на соседней полосе. Мягко говоря, я в шоке. В полицию позвонила, сообщила. Будьте осторожны», — сообщила жительница.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО заметили мужчину, мастурбировавшего возле школы. Он был замечен в разных частях города, в том числе возле школы и детской поликлиники.

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В Сургуте (ХМАО) полиция начала проверку из-за сообщения жительницы в социальных сетях о водителе автомобиля, который мастурбировал во время движения. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД про Сургут. «Сообщение от жительницы не поступало. По факту сообщения в социальных сетях составлен рапорт. Началась проверка», — сообщили в ведомстве. Женщина сообщила в tg-канале «ЧП Сургут», что водитель может быть таксистом и попросила быть осторожными. «Я была в своей машине, на соседней полосе. Мягко говоря, я в шоке. В полицию позвонила, сообщила. Будьте осторожны», — сообщила жительница. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО заметили мужчину, мастурбировавшего возле школы. Он был замечен в разных частях города, в том числе возле школы и детской поликлиники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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