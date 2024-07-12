На месте падения Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье найдены черные ящики

В Подмосковье, на месте крушения лайнера Sukhoi Superjet-100 нашли оба черных ящика. Состояния обоих приборов удовлетворительное, заявили в экстренных службах.
«Оба черных ящика найдены на месте падения SSJ-100 в Подмосковье, состояние приборов удовлетворительное», — сообщили оперативники. Информацию передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что суперджет потерпел крушение под Коломной. Пассажиров на судне не было. Тем не менее, сообщается, что трое членов экипажа погибли в результате авиакатастрофы. Также сообщалось, что самолет эксплуатировался с 2014 года и имел французский двигатель.
Обновлено в 19:50 по мск:
ТАСС заявило, что черные ящики пока не найдены. Агентство ссылается на правоохранительные органы.
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