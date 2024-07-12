На месте падения Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье найдены черные ящики

12 июля 2024 в 21:43 Размер текста - 17 +

Самолет разбился 12 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие В Подмосковье, на месте крушения лайнера Sukhoi Superjet-100 нашли оба черных ящика. Состояния обоих приборов удовлетворительное, заявили в экстренных службах. «Оба черных ящика найдены на месте падения SSJ-100 в Подмосковье, состояние приборов удовлетворительное», — сообщили оперативники. Информацию передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что суперджет потерпел крушение под Коломной. Пассажиров на судне не было. Тем не менее, сообщается, что трое членов экипажа погибли в результате авиакатастрофы. Также сообщалось, что самолет эксплуатировался с 2014 года и имел французский двигатель. Обновлено в 19:50 по мск: ТАСС заявило, что черные ящики пока не найдены. Агентство ссылается на правоохранительные органы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подмосковье, на месте крушения лайнера Sukhoi Superjet-100 нашли оба черных ящика. Состояния обоих приборов удовлетворительное, заявили в экстренных службах. «Оба черных ящика найдены на месте падения SSJ-100 в Подмосковье, состояние приборов удовлетворительное», — сообщили оперативники. Информацию передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что суперджет потерпел крушение под Коломной. Пассажиров на судне не было. Тем не менее, сообщается, что трое членов экипажа погибли в результате авиакатастрофы. Также сообщалось, что самолет эксплуатировался с 2014 года и имел французский двигатель. Обновлено в 19:50 по мск: ТАСС заявило, что черные ящики пока не найдены. Агентство ссылается на правоохранительные органы.