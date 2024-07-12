12 июля 2024

На месте падения Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье найдены черные ящики

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Самолет разбился 12 июля Фото:
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В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

В Подмосковье, на месте крушения лайнера Sukhoi Superjet-100 нашли оба черных ящика. Состояния обоих приборов удовлетворительное, заявили в экстренных службах.

«Оба черных ящика найдены на месте падения SSJ-100 в Подмосковье, состояние приборов удовлетворительное», — сообщили оперативники. Информацию передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что суперджет потерпел крушение под Коломной. Пассажиров на судне не было. Тем не менее, сообщается, что трое членов экипажа погибли в результате авиакатастрофы. Также сообщалось, что самолет эксплуатировался с 2014 года и имел французский двигатель.

Обновлено в 19:50 по мск:

ТАСС заявило, что черные ящики пока не найдены. Агентство ссылается на правоохранительные органы.

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В Подмосковье, на месте крушения лайнера Sukhoi Superjet-100 нашли оба черных ящика. Состояния обоих приборов удовлетворительное, заявили в экстренных службах. «Оба черных ящика найдены на месте падения SSJ-100 в Подмосковье, состояние приборов удовлетворительное», — сообщили оперативники. Информацию передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что суперджет потерпел крушение под Коломной. Пассажиров на судне не было. Тем не менее, сообщается, что трое членов экипажа погибли в результате авиакатастрофы. Также сообщалось, что самолет эксплуатировался с 2014 года и имел французский двигатель. Обновлено в 19:50 по мск: ТАСС заявило, что черные ящики пока не найдены. Агентство ссылается на правоохранительные органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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