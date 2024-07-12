В Каменске-Уральском (Свердловская область) сотрудники полиции поймали двух мужчин, угнавших ВАЗ-2112 ради развлечения. Они вскрыли автомобиль, разбив стекло камнем, после чего ухали кататься. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Свердловской области.
«Полицейским граждане пояснили, они угнали машину, чтобы покататься, а потом бросили в районе улицы Каменская. Этот поступок один из злоумышленников объяснил „дуростью“», — говорится в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство. Задержанными оказались 33-летний местный житель и его 34-летний иногородний друг.
Возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля без цели хищения, совершенного группой лиц по предварительному сговору. По данной статье мужчины могут получить до семи лет лишения свободы.
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