12 июля 2024

В Индии готовят свадьбу богатейшего человека Азии: в гости ждут Кардашьян, Цукерберга и Тайсона. Фоторепортаж

В Индии проходит свадьба Ананта Амбани и Радхики Мерчант
© Служба новостей «URA.RU»
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Анант Амбани женится на Радхике Мерчант Фото:

В Индии сын самого богатого человека Азии Анант Амбани женится на своей давней подруге Радхике Мерчант. Свадьба состоится с 12 по 14 июля в доме его родителей Мукеша и Ниты Амбани — 27-этажной резиденции под названием Antilia, а также в принадлежащем семье Jio World Convention Centre, обширном конференц—центре, вмещающем более 16 000 человек.

Свадьба Амбани и Мерчант пройдет с 12 по 14 июля в двух локациях — доме родителей жениха и в конференц-центре. Эту церемонию многие называют свадьбой года, а даты для проведения торжества были выбраны в соответствии с благоприятными днями в их календарях рождения. На свадьбу уже прибыли американский актер Джон Сина и бизнесмен Боб Дадли.

29-летний Анант Амбани — младший сын самого богатого человека Азии Мукеша Амбани, состояние которого оценивается в 118 миллиардов долларов. Жених отвечает за развитие энергетического сектора семейного конгломерата Reliance Industries. 29-летняя Радхика Мерчант, дочь фармацевтического магната Вирена Мерчанта, работает в его компании Encore Healthcare. Девушка рассказывала, что познакомилась с Амбани через общих друзей во время поездки в 2017 году.

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В Индии сын самого богатого человека Азии Анант Амбани женится на своей давней подруге Радхике Мерчант. Свадьба состоится с 12 по 14 июля в доме его родителей Мукеша и Ниты Амбани — 27-этажной резиденции под названием Antilia, а также в принадлежащем семье Jio World Convention Centre, обширном конференц—центре, вмещающем более 16 000 человек. Свадьба Амбани и Мерчант пройдет с 12 по 14 июля в двух локациях — доме родителей жениха и в конференц-центре. Эту церемонию многие называют свадьбой года, а даты для проведения торжества были выбраны в соответствии с благоприятными днями в их календарях рождения. На свадьбу уже прибыли американский актер Джон Сина и бизнесмен Боб Дадли. 29-летний Анант Амбани — младший сын самого богатого человека Азии Мукеша Амбани, состояние которого оценивается в 118 миллиардов долларов. Жених отвечает за развитие энергетического сектора семейного конгломерата Reliance Industries. 29-летняя Радхика Мерчант, дочь фармацевтического магната Вирена Мерчанта, работает в его компании Encore Healthcare. Девушка рассказывала, что познакомилась с Амбани через общих друзей во время поездки в 2017 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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