Свадьба века: что известно о сыне самого богатого человека в Азии Амбани и его невесте

В Индии проходит свадьба Ананта Амбани и Радхики Мерчант

13 июля 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

Свадьба Амбани и Мерчант закончится 14 июля Фото: Rajanish Kakade/AP/TASS Политики и звезды со всего мира приехали в Индию на свадьбу сына самого богатого человека Азии Ананта Амбани. Он женится на своей давней подруге Радхике Мерчант. Церемония, которая проходит с 12 по 14 июня, обошлась в 350 миллионов долларов. Среди гостей — основатель Facebook (принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ) Марк Цукерберг, бывшая первая леди США Хиллари Клинтон, а также сестры Кардашьян. Что известно об Амбани, Мерчант и их семьях — в материале URA.RU. Навигатор по статье Факты об Амбани Чем занимается семья Амбани Чем известна Мерчант Сбросил 108 килограммов, и спасает слонов по всей Индии: факты об Амбани Анант Амбани увлекается спасением слонов Фото: DIVYAKANT SOLANKI/EPA/ТАСС Амбани с детства страдает от хронической астмы. Для облегчения приступов он длительное время принимал стероиды, что повлияло на его вес. В 2014 году он решил похудеть, тогда его вес достигал почти 200 килограммов, и спустя два года миллиардер сбросил 108 килограммов. Однако потерянный вес вернулся, и повторные попытки похудения не увенчались успехом. Сейчас Антанту 28 лет, его невесте — 29. Кроме того, Амбани страдает от диабета. Его состояние здоровья не позволяет провести операцию. Из-за избыточного веса миллиардер сталкивался с издевательствами в школе. Также с детства он увлекается охраной природы, особо питая любовь к слонам. Взрослея, он начал активно участвовать в спасении этих животных по всей Индии. Миллиардер построил в Джамнагаре центр спасения диких животных площадью 1,2 га. В нем находится госпиталь для диких слонов. Фотография центра спасения индийских слонов Фото: Reliance Foundation/https://x.com/ril_foundation Анант Амбани выражает свою страсть к животным не только через защиту природы, но и с помощью ювелирных украшений. Его праздничные наряды всегда дополняются уникальными брошами, и с марта этого года, начиная с первого мероприятия, посвященного свадьбе, он не повторял ни одну из них. Многие из этих украшений изготавливаются по индивидуальному заказу. Например, брошь в форме льва, инкрустированная желтыми и бесцветными бриллиантами и изумрудами, создана ювелиром из Нью-Йорка Лоррейн Шварц. Еще Амбани глубоко почитает Ганешу и Венкатешвару, регулярно посещает храм Тирумалы Венкатешвары. Как-то раз он пожертвовал храму священного белого слона. У Амбани также есть страсть к коллекционированию часов. В его впечатляющей коллекции есть, например, часы Richard Mille RM56-02 стоимостью около двух с половиной миллионов долларов, которые вызвали восхищение Цукерберга и его жены Присциллы Чан. Вернуться к навигатору Богатейшая династия в мире: чем занимается семья Амбани Миллиардер Мукеш Амбани и его жена Нита Амбани воспитывают двух сыновей и одну дочь Фото: Rajanish Kakade/AP/TASS Отец Антанта Мукеш Амбани в 2023 году вошел в рейтинг Forbes , заняв девятую строчку. Его состояние тогда оценивалось в 83 миллиарда долларов. Reliance Industries, возглавляемый Мукешем Амбани, владеет одним из крупнейших в мире комплексов по нефтепереработке и очистке, расположенным в Джамнагаре, штат Гуджарат. Этот комплекс, строительство которого Мукеш начал в 1999 году при поддержке своего отца, приносит компании 60% дохода от продажи нефти и нефтепродуктов. Reliance также сотрудничает с РФ, активно закупая нефть. Конгломерат также включает медиа-группу Network18 Media & Investments Limited, которая управляет 20 телеканалами в Индии, владеет стриминговым сервисом, печатными изданиями и веб-сайтами. Reliance является крупнейшим ретейлером в Индии и производителем синтетического текстиля. Мукеш Амбани, продолжая дело своего отца, основателя компании Дхирубхая Амбани, превратил небольшое текстильное производство в мощный многопрофильный бизнес. Вернуться к навигатору Чем известна Радхика Мерчант Радхика Мерчант также любит роскошь как и ее будущий муж Фото: Rafiq Maqbool/AP/TASS Радхика Мерчант родилась в 1994 году в Мумбаи и является наследницей фармацевтической компании Encore Healthcare. Получив образование в престижных школах страны, она продолжила свое обучение в области политологии в Нью-Йоркском университете. Во время учебы в США Радхика проходила стажировки в различных компаниях, что, вероятно, было частью подготовки к будущей работе в семейном бизнесе, куда она успешно интегрировалась после возвращения в Индию. Сейчас Радхика Мерчант активно участвует в управлении семейным бизнесом, занимая пост в совете директоров Encore Healthcare наряду со своей сестрой Анджали. Ее отец продолжает руководить компанией в качестве генерального директора, а мать исполняет обязанности управляющего директора. Кроме бизнес-карьеры, Радхика также посвятила себя изучению классического индийского танца бхаратанатьям, которому обучалась в течение восьми лет в танцевальной академии Shree Nibha Arts в Мумбаи. Она завершила свое обучение в 2022 году. Радхика Мерчант также не уступает своему жениху в любви к роскошным украшениям, многие из которых, по всей видимости, она получает в подарок от Амбани. На традиционном предсвадебном ужине — гарбе — в марте она появилась в комплекте бриллиантовых украшений от индийской марки Kantilal Chhotalal. Мерчант и Амбани обручились еще в декабре 2022 год. Тогда их родители заявили, что спустя несколько лет знакомства молодых начинается официальный их путь к браку. Свадьба идет несколько дней и закончится 14-го числа. Церемония бракосочетания уже получила неофициальный статус «свадьбы века». Подробности — в фоторепортаже URA.RU. 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Политики и звезды со всего мира приехали в Индию на свадьбу сына самого богатого человека Азии Ананта Амбани. Он женится на своей давней подруге Радхике Мерчант. Церемония, которая проходит с 12 по 14 июня, обошлась в 350 миллионов долларов. Среди гостей — основатель Facebook (принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ) Марк Цукерберг, бывшая первая леди США Хиллари Клинтон, а также сестры Кардашьян. Что известно об Амбани, Мерчант и их семьях — в материале URA.RU. Факты об Амбани Чем занимается семья Амбани Чем известна Мерчант Амбани с детства страдает от хронической астмы. Для облегчения приступов он длительное время принимал стероиды, что повлияло на его вес. В 2014 году он решил похудеть, тогда его вес достигал почти 200 килограммов, и спустя два года миллиардер сбросил 108 килограммов. Однако потерянный вес вернулся, и повторные попытки похудения не увенчались успехом. Сейчас Антанту 28 лет, его невесте — 29. Кроме того, Амбани страдает от диабета. Его состояние здоровья не позволяет провести операцию. Из-за избыточного веса миллиардер сталкивался с издевательствами в школе. Также с детства он увлекается охраной природы, особо питая любовь к слонам. Взрослея, он начал активно участвовать в спасении этих животных по всей Индии. Миллиардер построил в Джамнагаре центр спасения диких животных площадью 1,2 га. В нем находится госпиталь для диких слонов. Анант Амбани выражает свою страсть к животным не только через защиту природы, но и с помощью ювелирных украшений. Его праздничные наряды всегда дополняются уникальными брошами, и с марта этого года, начиная с первого мероприятия, посвященного свадьбе, он не повторял ни одну из них. Многие из этих украшений изготавливаются по индивидуальному заказу. Например, брошь в форме льва, инкрустированная желтыми и бесцветными бриллиантами и изумрудами, создана ювелиром из Нью-Йорка Лоррейн Шварц. Еще Амбани глубоко почитает Ганешу и Венкатешвару, регулярно посещает храм Тирумалы Венкатешвары. Как-то раз он пожертвовал храму священного белого слона. У Амбани также есть страсть к коллекционированию часов. В его впечатляющей коллекции есть, например, часы Richard Mille RM56-02 стоимостью около двух с половиной миллионов долларов, которые вызвали восхищение Цукерберга и его жены Присциллы Чан. Вернуться к навигатору Отец Антанта Мукеш Амбани в 2023 году вошел в рейтинг Forbes, заняв девятую строчку. Его состояние тогда оценивалось в 83 миллиарда долларов. Reliance Industries, возглавляемый Мукешем Амбани, владеет одним из крупнейших в мире комплексов по нефтепереработке и очистке, расположенным в Джамнагаре, штат Гуджарат. Этот комплекс, строительство которого Мукеш начал в 1999 году при поддержке своего отца, приносит компании 60% дохода от продажи нефти и нефтепродуктов. Reliance также сотрудничает с РФ, активно закупая нефть. Конгломерат также включает медиа-группу Network18 Media & Investments Limited, которая управляет 20 телеканалами в Индии, владеет стриминговым сервисом, печатными изданиями и веб-сайтами. Reliance является крупнейшим ретейлером в Индии и производителем синтетического текстиля. Мукеш Амбани, продолжая дело своего отца, основателя компании Дхирубхая Амбани, превратил небольшое текстильное производство в мощный многопрофильный бизнес. Вернуться к навигатору Радхика Мерчант родилась в 1994 году в Мумбаи и является наследницей фармацевтической компании Encore Healthcare. Получив образование в престижных школах страны, она продолжила свое обучение в области политологии в Нью-Йоркском университете. Во время учебы в США Радхика проходила стажировки в различных компаниях, что, вероятно, было частью подготовки к будущей работе в семейном бизнесе, куда она успешно интегрировалась после возвращения в Индию. Сейчас Радхика Мерчант активно участвует в управлении семейным бизнесом, занимая пост в совете директоров Encore Healthcare наряду со своей сестрой Анджали. Ее отец продолжает руководить компанией в качестве генерального директора, а мать исполняет обязанности управляющего директора. Кроме бизнес-карьеры, Радхика также посвятила себя изучению классического индийского танца бхаратанатьям, которому обучалась в течение восьми лет в танцевальной академии Shree Nibha Arts в Мумбаи. Она завершила свое обучение в 2022 году. Радхика Мерчант также не уступает своему жениху в любви к роскошным украшениям, многие из которых, по всей видимости, она получает в подарок от Амбани. На традиционном предсвадебном ужине — гарбе — в марте она появилась в комплекте бриллиантовых украшений от индийской марки Kantilal Chhotalal. Мерчант и Амбани обручились еще в декабре 2022 год. Тогда их родители заявили, что спустя несколько лет знакомства молодых начинается официальный их путь к браку. Свадьба идет несколько дней и закончится 14-го числа. Церемония бракосочетания уже получила неофициальный статус «свадьбы века». Подробности — в фоторепортаже URA.RU. Вернуться к навигатору